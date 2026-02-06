viernes 6 de febrero 2026

Multado

Ofensor sexual serial: este es el sujeto que le mostró sus genitales a una penitenciaria

Se trata de Miguel Ángel Celiz, quien fue condenado con el pago de $15.000, tal como lo dispone el Código Penal. Su historial criminal, signado por los delitos sexuales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-06 at 8.37.35 PM

Miguel Ángel Celiz se convirtió en el foco de la noticia este viernes, luego de que se conozca el insólito episodio que encarnó. Es que le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena de 8 meses de prisión efectiva por el delito de exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor y se "despidió" de una penitenciaria mostrándole sus genitales.

A Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena por exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor. Decidió "despedirse" de una penitenciaria mostrándole sus partes íntimas. 
Acorde trascendió, cuando la uniformada hacía recorridas como centinela, el ofensor sexual serial hizo lo propio. Creyó que iba a zafar, pero la víctima lo denunció en UFI CAVIG y como consecuencia resultó castigado.

El delincuente sexual tiene un historial criminal signado por ese tipo de delitos, pues en 2015 data su primer registro penal. En junio de ese año, fue investigado por un abuso sexual en el que sometió a la víctima con un arma. Por ese hecho fue condenado a 8 años de prisión efectiva.

Más tarde, en 2014, fue penado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima, una menor. Por ese episodio, fue condenado a 8 meses de prisión efectiva y fue esa pena que purgaba cuando reincidió.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG le dio a conocer el hecho al juez de Garantías, Eugenio Barbera, y solicitó que se le impute el delito de exhibiciones obscenas.

Cabe destacar que en el Código Penal establece que a las personas mayores que son reincidentes en este tipo de delitos se le dicta una multa, sino este tipo de casos se arreglan en el juzgado de faltas como una contravención. En este tipo de delitos, si la víctima es menor, si recae condena (por tal razón la pen de 8 meses dictada en julio de 2025, causa que fue instruida en UFI ANIVI).

Celiz en la audiencia no dijo nada. Prefirió no declarar ante el magistrado, de igual forma admitió la acusación de la Fiscalía y por tal razón solo pagará su delito con una multa de tan solo 15.000 pesos.

