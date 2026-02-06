viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

El incidente ocurrió durante la noche del jueves de Villas Las Mercedes y quedó registrado por cámaras de seguridad. Un delincuente ingresó por un hueco en la reja, tomó una bolsa con elementos y escapó junto a un cómplice.

Por Redacción Tiempo de San Juan
FDownloader.Net_AQOUDb5l1TllsedXqI3tKhfA7xnVoE4RRkbFaeukcdaWAe5tE-uOIJ12eqBbLTbQjTys5yWhGQJbFKLJlVs8zu4lvMv-91vnjOrEEzxZyBwnIw_720p_(HD) (online-video-cutter.com) (1) (1)

Un insólito robo ocurrió en plena noche en un almacén de Villas Las Mercedes y quedó registrado por una cámara de seguridad. En cuestión de segundos, un joven logró colarse por un hueco en la reja del local de Pocito, tomó una bolsa con objetos y huyó junto a un cómplice. Horas después, indicaron que la Policía detuvo al principal sospechoso.

Lee además
Un hombre atrapó a un ladró y recuperó su moto en Capital.
Capital

Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía
un suplantador de identidad y reconocido ladron de la provincia, otra vez a la carcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, el hecho se produjo cerca de las 22 del jueves, cuando el negocio se encontraba sin personas en su interior. Al advertir la ausencia de movimiento, los jóvenes se acercaron al frente del local y uno de ellos decidió ingresar por un pequeño espacio en la reja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019874528722125197&partner=&hide_thread=false

El ladrón, que vestía remera celeste y pantalón corto de jean, se deslizó con rapidez hacia el interior del almacén y, tras recorrer el lugar durante unos segundos, salió con una bolsa que contenía distintos elementos, cuyo contenido no fue precisado. Afuera lo esperaba otro joven, con camiseta de la Selección argentina, quien actuó como apoyo durante la maniobra.

Tras concretar el robo, ambos escaparon del lugar a toda velocidad. El registro fílmico se viralizó en redes sociales y generó sorpresa por la forma en que el delincuente logró ingresar al comercio.

De acuerdo con lo informado por el diario San Juan al Día, este viernes el joven que protagonizó el ingreso fue detenido por la Policía. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni detalles adicionales del procedimiento.

Temas
Seguí leyendo

Un ladrón vació una empresa constructora en Chimbas, lo atraparon y ahora lo condenaron: no irá preso

Un ladrón sanjuanino declarado inimputable tres veces volvió a ser detenido por robo: ¿otra vez dirán que es insano?

Impactante video: una policía atropelló a un ladrón que quiso robar en plena autopista

Se le acabó el vuelo: "El Palomo", un reconocido ladrón de la provincia, fue atrapado en Ullum

Un presunto ladrón cayó preso cuando violentaba la puerta de una casa en Rivadavia

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya

En Caucete detuvieron a "El Panadero", tras una pelea: también lo acusaron por un robo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya