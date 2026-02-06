Un insólito robo ocurrió en plena noche en un almacén de Villas Las Mercedes y quedó registrado por una cámara de seguridad. En cuestión de segundos, un joven logró colarse por un hueco en la reja del local de Pocito, tomó una bolsa con objetos y huyó junto a un cómplice. Horas después, indicaron que la Policía detuvo al principal sospechoso.

Condenado por hurto Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Capital Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía

Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, el hecho se produjo cerca de las 22 del jueves, cuando el negocio se encontraba sin personas en su interior. Al advertir la ausencia de movimiento, los jóvenes se acercaron al frente del local y uno de ellos decidió ingresar por un pequeño espacio en la reja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019874528722125197&partner=&hide_thread=false ¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito



Video gentileza: San Juan al Día pic.twitter.com/7nEflZKCXq — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 6, 2026

El ladrón, que vestía remera celeste y pantalón corto de jean, se deslizó con rapidez hacia el interior del almacén y, tras recorrer el lugar durante unos segundos, salió con una bolsa que contenía distintos elementos, cuyo contenido no fue precisado. Afuera lo esperaba otro joven, con camiseta de la Selección argentina, quien actuó como apoyo durante la maniobra.

Tras concretar el robo, ambos escaparon del lugar a toda velocidad. El registro fílmico se viralizó en redes sociales y generó sorpresa por la forma en que el delincuente logró ingresar al comercio.

De acuerdo con lo informado por el diario San Juan al Día, este viernes el joven que protagonizó el ingreso fue detenido por la Policía. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni detalles adicionales del procedimiento.