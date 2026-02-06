Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía

Un hombre fue detenido este martes en Capital luego de robar una motocicleta y ser perseguido por el propio dueño del vehículo, quien logró alcanzarlo con la ayuda de otras personas y entregarlo a la Policía.
El dueño del rodado recibió ayuda de otras personas que se encontraban en el lugar. El delincuente de 35 años quedó detenido.
El hecho ocurrió en inmediaciones de Avenida Alem y calle Santa Fe, cuando el damnificado observó a un sujeto sacar su motocicleta y romper la traba de seguridad. Al advertir la situación, el propietario comenzó a seguir al ladrón y, tras unos metros, logró interceptarlo con la colaboración de varios hombres que se encontraban en la zona.
Personal policial de la Comisaría 3ª fue alertado y acudió al lugar, donde procedió a la aprehensión del sospechoso, un hombre de 35 años identificado como Guevara, quien quedó detenido por el delito de robo agravado.
Desde la dependencia policial se mantuvo comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial, que dio aviso al Ayudante Fiscal de turno. Posteriormente, se hizo presente el Ayudante Fiscal Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.