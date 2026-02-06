Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
Los dueños de la firma pegaron el faltazo durante este viernes y fracasó la audiencia de conciliación con los 163 damnificados. Defensa al Consumidor definió aplicar la multa máxima establecida por la ley.
Según informaron desde la dependencia del Estado provincial a Tiempo de San Juan, para este caso particular y a modo ejemplificador por la magnitud del conflicto, se utilizará el nivel tres de la Canasta Básica Total definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es decir, lo que gasta una familia compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, con un valor de $1.376.478 a diciembre de 2025, según la última medición publicada.
En concreto, la cifra asciende a $2.890.603.800. “Nunca antes visto”, aseguran desde la dirección y explicaron que el monto puede actualizarse a partir de la publicación de nuevos índices del organismo nacional.
De esta manera, la instancia administrativa conciliatoria quedó agotada y, de acuerdo a lo que indica el artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor, el acta resultante será remitida a la Justicia. “Entendemos que se trata de una estafa”, expresó Fabiana Carrizo, titular de la dependencia ante los afectados que lamentaron la situación y marcharon hacia Tribunales.
Son dos las principales irregularidades que se lograron sistematizar y que quedaron bajo la lupa, por las cuales Branka Motors debía dar explicaciones y ofrecer una solución este viernes. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que en los casos más graves alcanzaron los cinco meses, pese a que los clientes abonaron montos que parten desde $1.200.000 en adelante. En algunos casos al contado y otros deben afrontar pagos de cuotas de tarjetas de crédito en los proximos meses por vehículos que no saben si recibirán.
Por otro lado, cerca del 10% de las denuncias corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impidió o demoró el patentamiento por parte de los titulares. Para resolver esta última situación, se aguardan definiciones en una próxima audiencia de conciliación, a la espera de que la empresa se presente con una solución.
El expediente será elevado a la Justicia como elemento de convicción en una causa que tramita en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, iniciada por Guillermo Heredia y que recientemente quedó en manos del fiscal Eduardo Gallastegui. En ese marco, ya fueron allanados dos locales y se especula con una eventual formalización del caso en el Palacio de Justicia de San Juan.