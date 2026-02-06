viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Los dueños de la firma pegaron el faltazo durante este viernes y fracasó la audiencia de conciliación con los 163 damnificados. Defensa al Consumidor definió aplicar la multa máxima establecida por la ley.

Por Juan Ortiz
image
Lee además
el dinero o la moto, el pedido de los afectados por branka motors: los duenos no aparecieron
Récord

El dinero o la moto, el pedido de los afectados por Branka Motors: los dueños no aparecieron
caso branka motors: la empresa no se presento y fracaso la conciliacion en defensa al consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
image

Según informaron desde la dependencia del Estado provincial a Tiempo de San Juan, para este caso particular y a modo ejemplificador por la magnitud del conflicto, se utilizará el nivel tres de la Canasta Básica Total definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es decir, lo que gasta una familia compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, con un valor de $1.376.478 a diciembre de 2025, según la última medición publicada.

En concreto, la cifra asciende a $2.890.603.800. “Nunca antes visto”, aseguran desde la dirección y explicaron que el monto puede actualizarse a partir de la publicación de nuevos índices del organismo nacional.

image

De esta manera, la instancia administrativa conciliatoria quedó agotada y, de acuerdo a lo que indica el artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor, el acta resultante será remitida a la Justicia. “Entendemos que se trata de una estafa”, expresó Fabiana Carrizo, titular de la dependencia ante los afectados que lamentaron la situación y marcharon hacia Tribunales.

Son dos las principales irregularidades que se lograron sistematizar y que quedaron bajo la lupa, por las cuales Branka Motors debía dar explicaciones y ofrecer una solución este viernes. Por un lado, la falta de entrega de los vehículos, con demoras que en los casos más graves alcanzaron los cinco meses, pese a que los clientes abonaron montos que parten desde $1.200.000 en adelante. En algunos casos al contado y otros deben afrontar pagos de cuotas de tarjetas de crédito en los proximos meses por vehículos que no saben si recibirán.

Por otro lado, cerca del 10% de las denuncias corresponde a la entrega de rodados sin la documentación necesaria, lo que impidió o demoró el patentamiento por parte de los titulares. Para resolver esta última situación, se aguardan definiciones en una próxima audiencia de conciliación, a la espera de que la empresa se presente con una solución.

image

El expediente será elevado a la Justicia como elemento de convicción en una causa que tramita en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, iniciada por Guillermo Heredia y que recientemente quedó en manos del fiscal Eduardo Gallastegui. En ese marco, ya fueron allanados dos locales y se especula con una eventual formalización del caso en el Palacio de Justicia de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya

En Caucete detuvieron a "El Panadero", tras una pelea: también lo acusaron por un robo

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya