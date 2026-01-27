Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

La Dirección de Defensa al Consumidor convocó para este viernes, a las 10 de la mañana en el Centro Cívico a una audiencia de conciliación en el marco del caso Branka Motors , que ya acumula 163 denuncias cuya cifra continúa en aumento, todas vinculadas a irregularidades en la venta de motocicletas. La presentación se configura la acción colectiva más grande registrada hasta el momento en la dependencia del estado provincial.

El organismo, bajo la titularidad de Fabiana Carrizo , recibió 123 reclamos , a los que se sumaron 40 nuevas presentaciones de esta semana , y continúan ingresando denuncias. Desde el entorno de los damnificados aseguraron que esta instancia resulta clave para destrabar el conflicto y manifestaron expectativas respecto de posibles propuestas de solución .

En detalle, se detectaron dos tipos de irregularidades: por un lado, la falta total de entrega de los vehículos, por los que los clientes abonaron sumas que parten desde $1.200.000, en algunos casos al contado; y por otro, aproximadamente un 10% de los casos corresponde a la entrega del rodado sin la documentación necesaria, lo que impide o demora el patentamiento por parte de los titulares.

Desde la entidad atribuyeron el aumento de casos al impacto mediático, ya que muchos de los últimos reclamos corresponden a compradores con plazos de entrega vencidos desde hace pocos días. En este marco, Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banegas, sindicados como responsables directos, tendrán la oportunidad de brindar explicaciones y ofrecer una solución en la audiencia prevista.

Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor.

“Vamos a actuar como lo indica la ley”, expresó Carrizo en comunicación con Tiempo de San Juan, y no descartó la aplicación de medidas severas, como multas, en caso de que los citados no se presenten. De ocurrir así, será interpretado como una reticencia a colaborar con el proceso de conciliación, y se avanzará con sanciones económicas elevadas, que se definirán si el diálogo fracasa en la reunión de los próximos días. Según manifestó la entrevistada, el expediente resultante podría ser sumado a los elementos de convicción en investigación de la Justicia.

Todo comenzó como un atípico episodio policial, cuando un comprador retiró por la fuerza una motocicleta del local aunque tenía papeles de compra venta, su posterior detención destapó la olla. Al día siguiente, a las puertas de la concesionaria llegó con una multitud pidiendo por su vehículos.

Las instalaciones de la firma fueron cerradas en una decisión administrativa tras un episodio violento el 19 de enero por la mañana en las puertas de la firma, que luego comunicó a través de sus redes sociales que sus operaciones se encontraban pausadas. El escandalo no solo creció creció en números sino que escaló al ámbito judicial con una investigación penal por presunta estafa. Finalmente, el 21 de enero por la noche, el local fue allanado en busca de elementos de convicción que permitan descartar o formalizar la acusación en contra de sus dueños.

El caso, que involucra directamente a la concesionaria ubicada en la esquina de 25 de Mayo y avenida Rioja, es la mayor demanda por irregularidades comerciales registrada por Defensa del Consumidor en el que hay numerosos expedientes individuales en trámite.

De esta manera, el organismo pretende avanzar en soluciones por la vía civil, lo que no afecta la investigación penal que lleva adelante el fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, Guillermo Heredia.

En este ámbito la Dra. Filomena Noriega representa a unas 170 por la causa penal y este medio pudo confirmar la programación de hasta 12 entrevistas por día para los afectados, al menos hasta el mes de febrero. El dato no contempla las presentaciones realizadas en comisarías cercanas a los domicilios de los damnificados, dispuestas para descongestionar el Palacio de Tribunales.