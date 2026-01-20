Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Tras una jornada que incluyó hechos de violencia en las puertas de la concesionaria de motos Branka Motors , crece la tensión por estas horas ante al menos ocho denuncias ya confirmadas por fuentes judiciales, solo durante las primeras horas de exposición.

El lunes, un grupo de clientes se convocó en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo para protestar por la falta de entrega de los vehículos, varios de ellos abonados de contado. La situación se precipitó cuando uno de los integrantes de la firma salió a dialogar con los manifestantes y fue increpado y agredido en la vereda del local, lo que motivó la intervención policial para evitar que el conflicto pasara a mayores. La esquina permaneció con custodia policial durante toda la noche del lunes y la madrugada del martes.

Las denuncias confirmadas

“Yo me fui a las seis de la tarde y ya llevaban ocho denuncias y seguían recibiendo, así que el número seguramente va a incrementarse en el transcurso de la mañana”, reveló a Tiempo de San Juan el fiscal del caso, Guillermo Heredia, en las primeras horas de este martes.

Sin embargo, no descartan que la cifra real sea aún mayor y continúe creciendo con el correr de los días. La primera exposición se registró cerca de la una de la tarde, en medio de la manifestación, ante la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, mientras se elevaba el clima de tensión en la importante intersección céntrica, que incluyó cortes de calle y quema de neumáticos.

El caso policial atípico que destapó la olla

La semana pasada, un confuso episodio con características policiales destapó una olla que terminó en un verdadero escándalo en las puertas de la concesionaria, ubicada en pleno centro sanjuanino. En un primer momento, el hecho fue interpretado como un caso aislado de inseguridad, pero tuvo como protagonista a un cliente que terminó detenido tras intentar retirar una motocicleta que había comprado y pagado de contado.

Se trata de Juan Díaz, quien permaneció detenido durante todo el fin de semana y hasta las primeras horas de la mañana del lunes, cuando aún se desarrollaban las protestas. El hombre había abonado una moto cuyo valor rondaba los 1.200.000 pesos y, al momento de la compra, le aseguraron que en un plazo de 20 días le entregarían la unidad junto con la documentación correspondiente.

Cumplido ese plazo, Díaz se presentó en el local para retirar lo adquirido, pero le informaron que debía seguir esperando porque ni la moto ni los papeles estaban disponibles. Ante su reclamo, solicitó la devolución del dinero, le respondieron que no podían reintegrarle el monto porque la documentación ya estaba “en curso”.

En un acto de justicia por mano propia, el hombre tomó otra motocicleta del local como forma de resarcimiento, lo que derivó en una denuncia en su contra y su posterior detención. Su hermana, Romina Díaz, aseguró a este medio que se trata de una persona sin antecedentes y que aguardan su liberación en las próximas horas.

“Cuando mi hermano quedó detenido, mucha gente se enteró y empezó a preguntarse qué iba a pasar con ellos si a él lo habían detenido solo por reclamar algo que ya había pagado”, explicó. Según sostuvo, hay clientes que llevan más de dos meses esperando la entrega de sus vehículos.

La causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Miguel Gay. La Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, con la obligación de realizar 40 horas de trabajo no remunerado, una reparación simbólica de 10.000 pesos y el cumplimiento de pautas de conducta.