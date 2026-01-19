La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

La muerte de Tiziano Araoz Castellino sigue generando polémica y versiones encontradas entre la Justicia y la familia del menor de 13 años que sostiene que no se trató de un accidente y apuntó contra los amigos que lo acompañaban ese día.
Vanina Castellino es la madre de Tiziano, el nene de 13 años que se ahogó en el canal Benavídez. La mujer volvió a apuntar contra los niños que lo acompañaban y aseguró que su hijo fue empujado. "Hay un video y testigos", dijo.
Tiziano cayó al canal Benavídez este sábado y se ahogó porque no sabía nadar. Sin embargo, su mamá, Vanina Castellino asegura que él no se tiró por voluntad propia sino que fue empujado: "Mi hijo no sabía nadar y lo empujaron igual", manifestó la mujer en diálogo con San Juan 8.
Desde la Justicia, sin embargo, no confirmaron esta versión y aclararon que aún investigan lo sucedido. Sobre esto, Vanina se mostró muy molesta tras escuchbar las declaraciones del fiscal Francisco Nicolía: "Me parece pésimo lo que dijo el fiscal. Mi hijo nunca en su vida se metió a un canal y tengo testigos que estaban ahí", manifestó Vanina al mismo medio.
La madre de Tiziano volvió a apuntar contra los otros adolescentes que lo acompañaban y afirmó que los testigos tienen hasta un video del momento en el que el niño cayó al agua. "Los niños venían corriendo y se echaban la culpa entre ellos 'fuiste vos, vos lo empujaste'", detalló la mujer y agregó "nos parece una falta de respeto que lo nieguen".
"Tirar a alguien que no sabía nadar me parece algo pésimo", afirmó y pidió que quienes lo empujaron sean identificados por la Justicia.