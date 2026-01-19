lunes 19 de enero 2026

Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Vanina Castellino es la madre de Tiziano, el nene de 13 años que se ahogó en el canal Benavídez. La mujer volvió a apuntar contra los niños que lo acompañaban y aseguró que su hijo fue empujado. "Hay un video y testigos", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiziano araoz castellino

La muerte de Tiziano Araoz Castellino sigue generando polémica y versiones encontradas entre la Justicia y la familia del menor de 13 años que sostiene que no se trató de un accidente y apuntó contra los amigos que lo acompañaban ese día.

Tiziano cayó al canal Benavídez este sábado y se ahogó porque no sabía nadar. Sin embargo, su mamá, Vanina Castellino asegura que él no se tiró por voluntad propia sino que fue empujado: "Mi hijo no sabía nadar y lo empujaron igual", manifestó la mujer en diálogo con San Juan 8.

Desde la Justicia, sin embargo, no confirmaron esta versión y aclararon que aún investigan lo sucedido. Sobre esto, Vanina se mostró muy molesta tras escuchbar las declaraciones del fiscal Francisco Nicolía: "Me parece pésimo lo que dijo el fiscal. Mi hijo nunca en su vida se metió a un canal y tengo testigos que estaban ahí", manifestó Vanina al mismo medio.

La madre de Tiziano volvió a apuntar contra los otros adolescentes que lo acompañaban y afirmó que los testigos tienen hasta un video del momento en el que el niño cayó al agua. "Los niños venían corriendo y se echaban la culpa entre ellos 'fuiste vos, vos lo empujaste'", detalló la mujer y agregó "nos parece una falta de respeto que lo nieguen".

"Tirar a alguien que no sabía nadar me parece algo pésimo", afirmó y pidió que quienes lo empujaron sean identificados por la Justicia.

