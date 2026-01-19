Un sanjuanino se animó a atajarle un penal a Maxi López en un streaming

Durante una transmisión en vivo del programa Sería Increíble, del canal de streaming OLGA, un sanjuanino protagonizó un divertido momento al intentar detener un penal ejecutado por el exfutbolista Maxi López.

El episodio ocurrió en la temporada de verano del ciclo, transmitido desde Playa Grande Escolleda Norte, donde la conductora Nati Jota interactuaba con el público presente. Ángel Gabriel Ligorria, periodista y actualmente trabajando con su padre en indumentaria deportiva, se sumó a la propuesta y aportó humor al segmento antes de enfrentar el disparo.

Entre risas, Ligorria bromeó sobre la presión de sus hermanas para que atajara el penal y mantuvo un diálogo distendido con la conductora, quien acompañó el momento y generó complicidad con el público y los participantes de la transmisión.

Tras el intercambio, el sanjuanino se preparó para recibir el remate de Maxi López, quien finalmente convirtió, cerrando un instante que combinó deporte, entretenimiento y la dinámica de un streaming en vivo.

Ligorria se encuentra de vacaciones en la costa con su familia y destacó que disfrutó del momento junto a la audiencia, mezclando su faceta profesional con un toque lúdico y veraniego.