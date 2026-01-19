La Libertad Avanza fija posición en el conflicto Rodríguez-Gramajo: apoyo al veto presupuestario y "preocupación"

La Libertad Avanza fijó posición en Chimbas. Como bloque se mostraron a favor del veto de la intendenta Daniela Rodríguez al Presupuesto 2026 y adelantaron que ante cualquier iniciativa que intente dar vuelta la decisión de la jefa comunal, votarán en contra. Dos son las razones que los llevaron a tomar la decisión y a darla a conocer públicamente. En primer lugar, mostrar su nivel de mileísmo en sangre -en contra de la creación de nuevos cargos y de destinar más recursos para alimentar el Estado- y en segundo lugar, porque no habrá colaboración con el gramajismo cuando -según analizan puertas adentro de LLA- el exintendente se muestra más en tándem con el oficialismo provincial al respaldar algunas iniciativas claves dentro de la Cámara de Diputados con su representante, Gabriel Sánchez.

El comunicado, al que tuvo acceso Tiempo de San Juan, está firmado por la conducción provincial de LLA, encabezada por el diputado nacional José Peluc. "Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación política e institucional que atraviesa el departamento de Chimbas, luego de la hechos políticos, acontecidos recientemente", arranca el texto.

El conflicto Fabián Gramajo-Daniela Rodríguez trascendió la esfera de lo público tras la oposición de la conductora del departamento a un cambio propuesto por los concejales del Chimbas Te Quiero a aumentar los recursos que manejan. La situación fue escalando hasta que terminó con el veto de Rodríguez al Presupuesto 2026. Ante la posibilidad de revertir el veto en el recinto, LLA adelantó que no lo acompañará con su concejal Griselda Chávez.

Exhibir las banderas del mileísmo implica sostener un discurso antigasto. "Hay que ser y parecer", dicen por allí. Es por esta razón que si hay un intento de revertir la decisión de Daniela, LLA no lo avalará. Es político y es una señal de cara al 2027. "En relación a este tema y a la mediatización de su discusión, desde La Libertad Avanza no vemos con agrado la intención de crear nuevos cargos políticos ni de sobredimensionar la ejecución del gasto público en cualquier oficina pública o poder del Estado. Estamos convencidos de que la reducción del Estado y la optimización del gasto son el camino para alcanzar mayor prosperidad y libertad para los ciudadanos. La creación de nuevos cargos implica más sueldos que debe pagar el contribuyente y, lejos de mejorar la gestión, suele derivar en un desmejoramiento de los servicios que el municipio debe brindar a cada uno de sus vecinos", detallaron en el documento, que no tiene nada de casual.

El propio Gramajo sería quién estaría levantando el teléfono para que los concejales busquen dar vuelta el veto de Rodríguez al Presupuesto. En la búsqueda de votos, el gramajismo se habría encontrado con una pared del monobloque libertario porque notan que hay una mayor sintonía de Gramajo con el oficialismo provincial que con ellos. Es más, resaltaron el apoyo que reciben las iniciativas del Ejecutivo por parte del diputado Sánchez, con línea directa a la oficina del San Juan Te Quiero.

"En este marco, y siendo coherentes con nuestros principios, es que instruimos a nuestra concejal Griselda Chávez a No acompañar la insistencia en contra del veto efectuado por la intendente. De esta forma reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal, el control del gasto público y una política al servicio de los vecinos de Chimbas", cerraron.