domingo 18 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Política

En Valle Fértil aún no le pagan a la planta política: las versiones detrás de la demora

A más de dos semanas de la fecha de pago, los trabajadores más ligados al intendente Mario Riveros todavía no perciben sus salario de diciembre.

Por Ana Paula Gremoliche
image

El Municipio de Valle Fértil todavía no pagó los sueldos de diciembre a la planta política. El dato fue confirmado por el propio intendente Mario Riveros y generó un fuerte sacudón interno en la gestión, donde ya comenzaron los cruces, los reproches y la búsqueda de responsables por la delicada situación financiera.

Lee además
precaucion en valle fertil: las lluvias afectaron la transitada ruta nacional 150
Video

Precaución en Valle Fértil: las lluvias afectaron la transitada Ruta Nacional 150
valle fertil es area natural protegida desde hace mas de 50 anos y recien ahora comienzan a trabajar para preservarla como tal
Ambiente

Valle Fértil es Área Natural Protegida desde hace más de 50 años y recién ahora comienzan a trabajar para preservarla como tal

Valle Fértil arrastra problemas económicos desde hace tiempo. De hecho, en mayo del año pasado el Ejecutivo municipal puso en marcha un programa de reestructuración para achicar gastos. En aquel momento, la estructura contaba con 38 cargos políticos, pero fue reducida a 27: se dejaron 11 puestos vacantes y se eliminaron otros cinco de manera definitiva, entre ellos la Jefatura de Gabinete y el cargo de asesor letrado, bajo el argumento de que “el municipio cuenta con un abogado de planta permanente”.

Según explicó Riveros en conferencia de prensa en ese momento, esa reconfiguración implicó un ahorro estimado de $25.000.000. Además, quienes conservaron sus cargos sufrieron recortes salariales que oscilaron entre el 5% y el 20%, de acuerdo al puesto. El propio intendente también se aplicó una reducción del 10% en su sueldo, que rondaba los $4.700.000 netos.

Sin embargo, a varios meses de aquel ajuste, los resultados no parecen haber sido los esperados. Fuentes departamentales aseguraron que, a más de dos semanas de la fecha habitual de cobro del sueldo de diciembre, la planta política sigue sin percibir sus haberes. La información fue confirmada por el propio Riveros, quien además lanzó duras críticas hacia sus funcionarios.

“Son unos traidores”, disparó el jefe comunal al referirse a parte de su equipo, y prometió que “la semana que viene les voy a pagar”, aunque sin dar mayores precisiones sobre cómo se destrabará la situación.

Mientras tanto, puertas adentro del municipio comenzaron a circular distintas versiones. Desde el mismo entorno municipal apuntan contra la secretaria de Hacienda, María Luisa Romero, al señalar que “ninguno de sus planes económicos sirvió” para revertir la crisis del departamento. No obstante, hasta el momento no hubo resoluciones oficiales ni anuncios de cambios en el área económica.

Temas
Seguí leyendo

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

El primer, y único, circuito de Turismo Rural en Valle Fértil está listo para recibir visitantes este verano

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

De pintadas a basura: limpiaron un atractivo turístico de Valle Fértil e hicieron un pedido a los visitantes

Preocupación en Valle Fértil por el temporal: la voz del municipio por las crecientes, las casas en peligro y el colectivo varado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el contra ella, ella contra el: en chimbas, matrimonios y algo mas
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Por Sebastián Saharrea

Las Más Leídas

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad
Tragedia

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos
Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso
Atención

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera
Historia

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos
Tiempo de verano en SJ

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos

Te Puede Interesar

El Parque Presidente Sarmiento es una linda opción para vivir una experiencia natural en estas vacaciones.
Tiempo de verano en San Juan

De murciélagos a paisajes pintados, el Parque Presidente Sarmiento revive con su mejor cara en estas vacaciones

Por Jorge Balmaceda Bucci
Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

Cayó en Rivadavia un hombre que estaba prófugo desde marzo del año pasado
Policiales

Cayó en Rivadavia un hombre que estaba prófugo desde marzo del año pasado

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez
Conmoción

Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez