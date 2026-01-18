En Valle Fértil aún no le pagan a la planta política: las versiones detrás de la demora

El Municipio de Valle Fértil todavía no pagó los sueldos de diciembre a la planta política. El dato fue confirmado por el propio intendente Mario Riveros y generó un fuerte sacudón interno en la gestión, donde ya comenzaron los cruces, los reproches y la búsqueda de responsables por la delicada situación financiera.

Ambiente Valle Fértil es Área Natural Protegida desde hace más de 50 años y recién ahora comienzan a trabajar para preservarla como tal

Valle Fértil arrastra problemas económicos desde hace tiempo. De hecho, en mayo del año pasado el Ejecutivo municipal puso en marcha un programa de reestructuración para achicar gastos. En aquel momento, la estructura contaba con 38 cargos políticos, pero fue reducida a 27: se dejaron 11 puestos vacantes y se eliminaron otros cinco de manera definitiva, entre ellos la Jefatura de Gabinete y el cargo de asesor letrado, bajo el argumento de que “el municipio cuenta con un abogado de planta permanente”.

Según explicó Riveros en conferencia de prensa en ese momento, esa reconfiguración implicó un ahorro estimado de $25.000.000. Además, quienes conservaron sus cargos sufrieron recortes salariales que oscilaron entre el 5% y el 20%, de acuerdo al puesto. El propio intendente también se aplicó una reducción del 10% en su sueldo, que rondaba los $4.700.000 netos.

Sin embargo, a varios meses de aquel ajuste, los resultados no parecen haber sido los esperados. Fuentes departamentales aseguraron que, a más de dos semanas de la fecha habitual de cobro del sueldo de diciembre, la planta política sigue sin percibir sus haberes. La información fue confirmada por el propio Riveros, quien además lanzó duras críticas hacia sus funcionarios.

“Son unos traidores”, disparó el jefe comunal al referirse a parte de su equipo, y prometió que “la semana que viene les voy a pagar”, aunque sin dar mayores precisiones sobre cómo se destrabará la situación.

Mientras tanto, puertas adentro del municipio comenzaron a circular distintas versiones. Desde el mismo entorno municipal apuntan contra la secretaria de Hacienda, María Luisa Romero, al señalar que “ninguno de sus planes económicos sirvió” para revertir la crisis del departamento. No obstante, hasta el momento no hubo resoluciones oficiales ni anuncios de cambios en el área económica.