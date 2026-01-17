domingo 18 de enero 2026

Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Un menor de 13 años se estaba bañando junto a unos amigos cuando se hundió y ya no pudieron sacarlo. La Policía aún trabaja en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.32.45
WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.32.58
WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.32.44 (1)
WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.32.44

Un niño de 13 años, de apellido Araóz, se ahogó este sábado por la tarde cuando se bañaba junto a su grupo de amiguitos en el canal Benavídez, en el límite de Chimbas y Rivadavia, en la zona del Chango Más. El pequeño es oriundo del barrio Aramburu.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.40.07

Según informaron fuentes policiales, el menor se estaba refrescando en la zona de Maradona y Benavídez y fue cuando los testigos los escucharon pidiendo ayuda. De hecho, la tía del menor dijo a Tiempo de San Juan que su sobrino no se quería bañar y que fueron los amigos los que lo empujaron para hacerle una broma.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.32.58

A pesar de los intentos de la gente que pasaba por el lugar, el chico se perdió de vista y tuvieron que llamar a la personal de la Comisaría 27º que todavía trabaja en el lugar junto a Bomberos para rescatar el cuerpo de la usina, pero todavía no dan con él.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 21.32.44 (1)
