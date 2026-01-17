Se vienen tormentas fuertes y activan un alerta amarilla en casi todo San Juan

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.

El clima volverá a complicar a San Juan. La Dirección de Protección Civil confirmó que rige una alerta amarilla por tormentas para amplios sectores de la provincia, con fenómenos previstos desde la noche de este sábado hasta las primeras horas del domingo .

Según el parte oficial, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas con características fuertes, que impactarán en los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía , además de zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento .

El informe advierte que los eventos podrían estar acompañados por caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En áreas elevadas de la Cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

Desde Protección Civil recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse a los números 103 o 911.

Recomendaciones ante el temporal

Frente a este escenario, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas. En los hogares, se aconseja revisar techos y desagües, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, desenchufar aparatos eléctricos, asegurar puertas y ventanas, no sacar la basura y resguardar a las mascotas. También recomiendan evitar salidas innecesarias y contar con un kit de emergencia.

En la vía pública, piden no transitar por calles anegadas, no obstruir acequias ni bocas de tormenta y buscar resguardo durante las tormentas. En caso de circular en vehículo, hacerlo con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

Ante caída de granizo, la indicación es permanecer bajo techo, mantener la calma —especialmente con niños, adultos mayores y animales— y, una vez finalizado el fenómeno, verificar posibles daños estructurales. En situaciones de riesgo, se debe dar aviso inmediato a los organismos oficiales.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones para evitar inconvenientes durante el desarrollo del temporal.