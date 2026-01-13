miércoles 14 de enero 2026

Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

Angelina Victoria Castro Camacho había sido vista por última vez el 9 de enero. Su aparición este 13 trajo alivio a su familia tras varios días de intensa búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de varios días de incertidumbre, la Policía de San Juan confirmó este martes 13 de enero que fue hallada Angelina Victoria Castro Camacho, la joven de 15 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 9 de enero de 2026.

La menor había sido vista por última vez hace cuatro días, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y la difusión de su imagen en distintos medios y redes sociales, con el objetivo de dar con su paradero lo antes posible.

Si bien las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue encontrada, sí confirmaron que la adolescente ya se encuentra bajo resguardo y a disposición de los organismos correspondientes.

El hallazgo llevó alivio a su familia y al entorno cercano, luego de jornadas marcadas por la angustia y la preocupación.

Temas
