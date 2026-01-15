Tembló en San Juan en el día en que se cumple un nuevo aniversario del trágico terremoto del '44

En el día del aniversario de 1944, un sismo se registró en San Juan.

Este jueves 15 de enero, cuando se cumplen 82 años del fatídico terremoto de 1944, que tuvo epicentro en Capital, destruyó la ciudad y sus alrededores y dejó un trágico saldo de 10.000 muertos; un sismo se sintió en distintos puntos de la provincia de San Juan.

De acuerdo a la información oficial brindada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 5:30:14 de la madrugada. El epicentro se ubicó a 41 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, a 49 kilómetros al sudeste de Calingasta y a 56 kilómetros al noreste de Barreal, con coordenadas -31.544 de latitud y -68.963 de longitud.

El sismo tuvo una magnitud de 4.5 y se produjo a una profundidad de 117 kilómetros. En cuanto a la intensidad, alcanzó el grado III en la Ciudad de San Juan y en el departamento Calingasta, donde fue percibido por algunas personas en reposo.

En tanto, la intensidad fue de II a III en Iglesia y en la ciudad de Mendoza, donde fue sentido levemente por personas en reposo o en edificios.