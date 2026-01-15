jueves 15 de enero 2026

Clima

Viernes veraniego en San Juan: calor estable y cielo despejado para arrancar el fin de semana

La jornada se presentará con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas: la mínima rondará los 22°C y la máxima alcanzará los 35°C, sin probabilidad de lluvias en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada propia de pleno verano con cielo mayormente despejado y clima cálido, ideal para actividades al aire libre y para quienes planean escapadas o paseos por la ciudad y alrededores.

