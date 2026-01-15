Viernes veraniego en San Juan: calor estable y cielo despejado para arrancar el fin de semana

Un lunes caluroso y marcado por el Sol es el que se vivirá San Juan.

Este viernes, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada propia de pleno verano con cielo mayormente despejado y clima cálido, ideal para actividades al aire libre y para quienes planean escapadas o paseos por la ciudad y alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la temperatura mínima rondará los 22 °C en las primeras horas de la mañana y la máxima llegará hasta los 35 °C durante la tarde, sin expectativas de lluvias significativas y con vientos moderados que rozarán los 17 km/h, lo que favorecerá una sensación térmica propia de la estación estival.

Con el sol presente desde temprano y la ausencia de nubosidad importante, se espera una jornada que acompañe diversas actividades diurnas, aunque las altas temperaturas recomendarán tomar precauciones de hidratación y protección solar, especialmente en los momentos de mayor radiación. En suma, San Juan vivirá una jornada típicamente cálida en el corazón del verano, con tardes largas y un clima que invita a aprovechar el día al máximo antes de que comience el fin de semana.

