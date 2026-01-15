Este verano la exploración minera pega un salto y vuelve a mover el empleo en San Juan

Trabajos de explroacion de la empresa HG Perforaciones en la cordillera de San Juan. La campaña de exploracion este verano tendrá un aumento significativo.

Tras una temporada marcada por la cautela, la minería en San Juan este verano inició un ciclo de exploración mucho más activo: Eduardo Caputo, presidente de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (CAPERFO), confirmó que la campaña 2025/2026 tendrá un fuerte crecimiento en la cantidad de trabajos y en el empleo.

Uno de los datos más contundentes del nuevo escenario es el volumen de perforación ya licitado. Para esta temporada se proyectan cerca de 170 mil metros, una cifra que representa un salto significativo del 70% frente al ciclo anterior, cuando no se llegó a los 100 mil metros.

Este panorama es impulsado principalmente por los grandes proyectos de cobre y por una reactivación gradual del oro.

Lluvia de dólares y un dato llamativo

A pesar del fuerte aumento en la cantidad de metros a perforar, la inversión total no crecerá en la misma proporción. Caputo explicó que luego de una campaña pasada que movilizó 223 millones de dólares, el presupuesto para este año aumentaría entre un 20% y un 30%.

“Esto se debe a que este año los costos de perforación se van a ajustar, con precios internacionales a la baja”, señaló el líder de CAPERFO, quien advirtió que la cifra final de inversión en exploración de metales se conocerá más adelante.

La temporada también tiene una particularidad en su calendario. A diferencia de otros años, cuando la actividad fuerte comenzaba entre octubre y noviembre, en este ciclo el inicio se desplazó hacia diciembre y enero.

Según explicó Caputo, el corrimiento responde a una combinación de factores externos y a decisiones políticas y económicas tomadas a nivel nacional.

Empleo y empresas foráneas

La exploración minera es uno de los principales motores de empleo del sector en San Juan. Actualmente, esta actividad genera unos 2.000 puestos de trabajo directos y 3.100 indirectos, vinculados a servicios, logística y proveedores. La provincia capta una buena porción de trabajo en exploración teniendo en cuenta que en Argentina son 4.000 directos y 6.000 indirectos

Sin embargo, se trata de un mercado altamente competitivo. Caputo advirtió que el 80% del mercado de perforaciones está en manos de empresas que no son de San Juan, debido a las fuertes barreras de entrada, como la elevada inversión inicial para la adquisición de perforadores.

A eso se suma el peso de la experiencia y la reputación de las firmas internacionales, especialmente las chilenas que llevan años de ventaja en la minería del cobre.

Aun así, desde CAPERFO indicaron que las pymes sanjuaninas han comenzado a consolidarse. “Hasta el momento los que han ingresado a proyectos grandes, nos hemos mantenido, así que eso indica que tenemos un muy buen nivel de calidad de servicio”, afirmó el titular de la cámara.

El cobre empuja y el oro empieza a reaccionar

El repunte de la exploración está claramente liderado por los grandes proyectos de cobre. Pachón, Los Azules y Vicuña aparecen como los emprendimientos más avanzados y con mayor nivel de inversión en esta temporada. En menor medida, el proyecto Altar también aporta su granito de arena.

A ellos se suman proyectos que se encuentran en etapas más tempranas, como La Coipita (Teck), Filo Sur (Mogotes Metals) y los desarrollos de Fortescue: Nacimiento y Río Blanco.

En paralelo, el oro comienza a mostrar señales de recuperación luego de varios años de menor dinamismo. Barrick continúa con trabajos de exploración en los alrededores de la mina Veladero, mientras que Gualcamayo que acaba de recibir el RIGI para desarrollar su mina de Carbonatos Profundos está retomando actividades y se espera que inicie una nueva campaña exploratoria en el corto plazo.

San Juan, mejor posicionada en el mapa minero

El crecimiento de la exploración en la provincia se da en un contexto favorable para el país. En 2025, Argentina se ubicó como el séptimo país del mundo con mayor presupuesto exploratorio.

Si bien el año pasado se registró una caída del 12% en los presupuestos globales -un dato llamativo frente a los altos precios del oro y el cobre-, la reorganización de las empresas mineras y una mayor previsibilidad local están generando mejores condiciones para que San Juan vuelva a ganar protagonismo en la escena minera internacional.