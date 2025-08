Por los altos costos, desde San Juan piden un "mini RIGI" para impulsar la exploración minera

En el mismo foro, ayer el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también hizo hincapié en la importancia del RIGI como herramienta clave para atraer inversiones privadas en el sector minero y deslizó que su gobierno piensa en la exploración: "Nosotros ya estamos pensando en un RIGI para Catamarca, para la etapa de exploración", afirmó Jalil, destacando que, sin un marco adecuado de incentivos, sería difícil que las inversiones necesarias para explorar y desarrollar nuevos yacimientos lleguen.

Meding y Jalil coincidieron en que, sin un marco adecuado que respalde la inversión en exploración, Argentina podría perder valiosas oportunidades de desarrollar nuevas minas, teniendo en cuanta que los procesos en minería son bastante largos.

La abundancia de recursos metalíferos se contrapone con los desequilibrios macroeconómicos, que impiden la llegada de inversiones y un mayor desarrollo de la actividad. Meding destacó que Argentina se encuentra en un momento histórico, con un "potencial geológico de clase mundial" y una "influencia única” de demanda de minerales favorables para la inversión que no se puede dejar pasar.

Potencial

Dia 2-Argentina cobre-Los Azules.00_00_59_06.Imagen fija004

Meding destacó que Argentina cuenta con al menos cinco proyectos de clase mundial en términos de tamaño de recurso o producción, ubicándose entre los tops 30 a nivel global. Sin embargo, a pesar de poseer una geología similar a la de Chile, Argentina exporta aproximadamente 5.000 millones de dólares en minerales, en contraste con los 55.000 millones de dólares del país vecino.

El país ocupa el sexto lugar a nivel mundial como destino de inversión en exploración minera, lo que subraya su atractivo. Sin embargo, el camino hacia la materialización de este potencial enfrenta desafíos significativos, principalmente relacionados con los altos costos y la carga tributaria.

En el 2024 las inversiones en exploración alcanzaron los 500 millones de dólares, un 15,7% más que el año anterior. No obstante, para el 2025 vaticinó que habrá una caída en la actividad exploratoria, porque “el costo de la excavación aumentó en forma exponencial”.

Costos elevados

Argentina es un país muy caro para la exploración, segun GEMERA. El costo promedio de un metro de perforación en la cordillera sanjuanina puede oscilar entre 450 y 1.000 dólares, llegando a superar los 1.300 dólares en condiciones más complejas. A esto se suman los altos costos logísticos y de personal. Meding comparó que perforar en Argentina puede ser “dos o tres veces más caro” que en otras regiones como Las Vegas o Canadá.

Además, recordó que el tiempo entre el descubrimiento de un yacimiento y la construcción de una mina puede llevar de 15 a 18 años, o extenderse por "varias décadas" como sucede con El Pachón. “Lo importante es que no perdamos la oportunidad de buscar más y rápido”. Tenemos que generar muchas más minas en producción porque si no nos va a pasar lo que está pasando en Santa Cruz, los proyectos llegan a su fin, la gente que estuvo trabajando en la minería no tienen otras oportunidades. ¿Qué van a hacer?”, se preguntó.

Carga Tributaria

Históricamente, Argentina ha tenido una carga tributaria "elevada y regresiva". Así como el RIGI general podría reducir los gravámenes en aproximadamente 16 puntos porcentuales sobre las ganancias para grandes proyectos, posicionando a Argentina de forma más competitiva que Chile; desde GEMERA señalaron que se necesita un sistema similar pero más ágil para la exploración.

“Necesitamos un "mini RIGI" para las empresas Junior, las más pequeñas, que no pueden invertir cientos de millones de dólares anualmente. El sistema actual de deducción de gastos de exploración es ineficaz para proyectos que tardan décadas en desarrollarse. Necesitamos algo que incentive el encuentro de yacimientos que puedan ser económicos", expreso Meding, que también es vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General de Los Azules en Calingasta.

Un dato que destaca el sector es que la exploración minera, además de su impacto económico directo, genera desarrollo local mucho antes de la producción. Aseguran que crea 8,4 empleos directos y 12,6 indirectos por cada millón de dólares invertidos.