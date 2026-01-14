Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan

Un día muy caluroso y con probabilidad de tormentas aisladas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan, durante la jornada de este miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada con temperaturas máximas que rondarán los 37 grados.
Según el organismo oficial, este miércoles 14 de enero comienza con una mañana parcialmente nublada y una temperatura cercana a los 26 °C, con vientos del sector sur que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Durante la tarde se espera el momento más intenso del calor, con una máxima que alcanzará los 36 °C y la presencia de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que irá del 10 al 40%. En ese tramo del día, los vientos rotarán al noreste y podrían intensificarse hasta los 31 km/h.
Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad se mantendrán, con tormentas aisladas y una temperatura estimada en torno a los 30 °C, mientras que el viento soplará leve desde el norte.
En tanto, para el jueves 15 de enero, el SMN prevé una madrugada y mañana parcialmente nubladas, con temperaturas más moderadas. Sin embargo, durante la tarde volvería la inestabilidad con chaparrones y tormentas aisladas, acompañadas por vientos del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La temperatura máxima para ese día se ubicaría alrededor de los 31 °C.
Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones por las altas temperaturas, mantenerse hidratados y estar atentos a posibles alertas meteorológicas.