miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

San Juan Te Busca solicita colaboración para dar con una joven desaparecida

La joven tiene 21 años y fue vista por última vez el pasado 10 de enero. Desde la Policía de San Juan pidieron a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a localizarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El programa San Juan Te Busca volvió a solicitar la colaboración de la sociedad sanjuanina para dar con el paradero de una joven de 21 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 10 de enero.

Lee además
encontraron a angelina castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Se espera un miércoles de mucho calor con probabilidad de tormentas hacia la noche en San Juan.
Pronóstico

Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan

Se trata de Beatriz Ayelén Lazarte. De acuerdo a la descripción aportada, la joven es de contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos negros y cabello largo de color oscuro.

Asimismo, se difundió la vestimenta con la que fue vista por última vez: llevaba un top morado, un pantalón rosa con otros colores y zapatillas verde claro.

Desde el programa de la Policía de San Juan solicitaron que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comuniquen de inmediato al 911, recordando que el aporte de datos puede realizarse de manera anónima.

Temas
Seguí leyendo

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Chiqui Tapia habló por primera vez sobre las denuncias por corrupción en la AFA: "Lo llevo tranquilo, no estoy imputado"

ANSES depositará $630.000 en enero a estas familias: qué requisitos cumplen

¿Vas a viajar?, conocé el estado de las rutas en San Juan este martes

En el comienzo de semana, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

San Juan, otra vez en modo horno: fue la más caliente del país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera un miércoles de mucho calor con probabilidad de tormentas hacia la noche en San Juan.
Pronóstico

Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan
Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Te Puede Interesar

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad
Juicio abreviado

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada
Video

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Comunicado

La respuesta de Daniela Rodríguez tras vetar el presupuesto votado por el Concejo Deliberante

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta
Operativo

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta