Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Un incendio de importante magnitud consumió por completo un departamento ubicado en el Barrio Clemente Sarmiento, en Capital , y dejó a una familia con pérdidas totales. El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes, alrededor de las 23:30, sobre Avenida Rioja, entre calles Chile y Maipú.

Duro momento Un kiosquero sanjuanino perdió todo por un incendio

En el barrio Güemes Susto en Rawson: un incendio en una casa dejó a un policía con principios de intoxicación

Según relataron familiares de los damnificados a Tiempo de San Juan, el siniestro se habría originado a raíz de una falla eléctrica en la instalación del domicilio. Las llamas avanzaron rápidamente y destruyeron todo a su paso, sin darles margen a los ocupantes para rescatar pertenencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2011494142241820783&partner=&hide_thread=false Un voraz incendio arrasó con una casa en Capital y piden ayuda para la familia afectada pic.twitter.com/H8nyVz0VKq — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 14, 2026

Como consecuencia del fuego, la familia perdió absolutamente todo, indicaron: ropa, muebles, electrodomésticos y elementos básicos para la vida diaria. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el impacto material fue total.

Tras el dramático episodio, los allegados iniciaron una campaña solidaria y apelan a la colaboración de la comunidad. Solicitan donaciones de ropa, calzado, colchones, frazadas, muebles, alimentos no perecederos y cualquier otro elemento que pueda ayudar a los afectados a recomenzar.

Quienes deseen colaborar o brindar ayuda pueden comunicarse al 2644812760, a nombre de Fátima Sánchez.

Así quedó el lugar

image