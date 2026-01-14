Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada
El siniestro ocurrió el martes por la noche en el barrio Clemente Sarmiento, sobre avenida Rioja. La vivienda quedó completamente destruida por el fuego y la familia sufrió pérdidas totales; ahora apelan a la solidaridad de la comunidad.
Un incendio de importante magnitud consumió por completo un departamento ubicado en el Barrio Clemente Sarmiento, en Capital, y dejó a una familia con pérdidas totales. El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes, alrededor de las 23:30, sobre Avenida Rioja, entre calles Chile y Maipú.
Según relataron familiares de los damnificados a Tiempo de San Juan, el siniestro se habría originado a raíz de una falla eléctrica en la instalación del domicilio. Las llamas avanzaron rápidamente y destruyeron todo a su paso, sin darles margen a los ocupantes para rescatar pertenencias.
Como consecuencia del fuego, la familia perdió absolutamente todo, indicaron: ropa, muebles, electrodomésticos y elementos básicos para la vida diaria. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el impacto material fue total.
Tras el dramático episodio, los allegados iniciaron una campaña solidaria y apelan a la colaboración de la comunidad. Solicitan donaciones de ropa, calzado, colchones, frazadas, muebles, alimentos no perecederos y cualquier otro elemento que pueda ayudar a los afectados a recomenzar.
Quienes deseen colaborar o brindar ayuda pueden comunicarse al 2644812760, a nombre de Fátima Sánchez.