Chubut: confirman que el incendio de El Hoyo fue intencional y aseguran que los responsables irán presos

En medio de uno de los peores desastres de los últimos años en Chubut, el gobernador Ignacio Torres confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, fue "intencional" y aseguró que los responsables "van a terminar presos".

"Me comuniqué con el fiscal que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir", enfatizó Torres, quien indicó que "la prioridad ahora es controlar el fuego".

Según anticipó el titular del Ejecutivo provincial, se avanzará "hasta las últimas consecuencias" contra los responsables y advirtió: "Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años".

En ese contexto, el mandatario provincial detalló que, en el extenso operativo que se lleva a cabo para mitigar el avance del incendio en Puerto Patriada, cuentan con "más de 180 combatientes, más de cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero activo".

ESTADO DE LOS INCENDIOS EN LA CORDILLERA



Operativo aéreo y terrestre: están operando 5 aviones hidrantes, 1 helicóptero y 1 avión de refuerzo, junto a más de 180 combatientes, 100 personas abocadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de… pic.twitter.com/op1IqV8Fzq — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 7, 2026

Además, destacó la "predisposición del gobernador de Santiago del Estero (Elías Suárez), quien aportó un avión hidrante de mucho mayor porte, que se suma a todos los que están a disposición en el país para seguir combatiendo estos focos".

"Acá no existe ninguna grieta: están trabajando brigadistas nacionales y provinciales, codo a codo con todos los intendentes; no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego", subrayó Torres, quien resaltó la colaboración de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro, como así también del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el mandatario provincial buscó "llevar tranquilidad a toda la ciudadanía" y aseguró que están "actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias".

"Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño", puntualizó.

Finalmente, el gobernador precisó: "El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar".

FUENTE: Clarín