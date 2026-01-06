martes 6 de enero 2026

Rawson

Registraron un incendio en el fondo de una carpintería en Trinidad: ¿hubo pérdidas?

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en un taller ubicado en inmediaciones de Mendoza y Pasteur. Bomberos lograron controlar rápidamente el foco ígneo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la tarde del martes se registró un incendio en el fondo de una carpintería ubicada en la intersección de calle Mendoza y calle Pasteur, en Trinidad -Rawson-. El episodio generó preocupación en la zona, aunque no pasó a mayores.

Según indicaron fuentes oficiales a este diario, el fuego se concentró únicamente en el aserrín y la viruta acumulados en el sector posterior del taller, sin afectar herramientas, maquinaria ni la estructura del lugar. No se registraron personas heridas ni fue necesaria la evacuación de viviendas linderas.

Hasta el lugar llegó personal de Bomberos, que trabajó para sofocar las llamas y evitar que el foco se propagara. Tras las tareas de control, se confirmó que no hubo pérdidas de consideración y que la situación quedó completamente normalizada.

