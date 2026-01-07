Capital: se dio a conocer cuál sería la causa del impactante incendio en la casa del barrio SMATA

A última hora de este martes hubo un impactante incendio en una vivienda del B° SMATA en Capital. Las pérdidas en la vivienda fueron totales; los diferentes videos que dieron a conocer los vecinos mostraron la voracidad de las llamas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La primera pericia se realizó durante la noche, pero en la mañana de este miércoles los Bomberos iban a volver para confirmar su hipótesis.
A última hora de este martes hubo un impactante incendio en una vivienda del B° SMATA en Capital. Las pérdidas en la vivienda fueron totales; los diferentes videos que dieron a conocer los vecinos mostraron la voracidad de las llamas.
En el lugar actuaron Bomberos y con la primera pericia confirmaron que las llamas iniciaron en el garaje de la casa. Ahora tratan de establecer si fue por una falla eléctrica de esta habitación o del auto que había en el interior. Por tal razón, personal del Cuartel de Bomberos iba a volver a la propiedad para confirmar esta incógnita.
El siniestro se produjo pasadas las 22 horas. El miedo en la zona comenzó cuando los vecinos empezaron a escuchar explosiones y observar las llamas saliendo del garaje de la casa.
Cabe destacar que en este lugar no hubo heridos, pero sí pérdidas materiales totales. El caso recayó en manos de Comisaría 27ma y será investigado por UFI Genérica.