Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Un importante incendio generó alarma y conmoción este martes por la noche en un conocido barrio de Capital . El episodio se registró en inmediaciones de calle Dominguito y pasaje Dominguito, en el Barrio Smata , donde una vivienda comenzó a arder y las llamas alcanzaron varios metros de altura, visibles desde distintos puntos de la zona.

El siniestro se produjo pasadas las 22 horas. Vecinos de la zona se alarmaron al escuchar explosiones y ver la gran altura de las llamas saliendo del garaje de la vivienda ubicada a mitad de cuadra.

Aparentemente, el hecho se produjo por un desperfecto eléctrico. No se reportaron heridos, solamente pérdidas materiales, según las primeras versiones.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 27ª junto a varias dotaciones de Bomberos, mientras se mantenía restringido el tránsito en el sector por razones de seguridad. También estuvo presente personal de Naturgy.