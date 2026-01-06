miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El hecho fue registrado durante la noche de este martes. El fuego alcanzó varios metros de altura. No se reportaron heridos, solamente pérdidas materiales, según las primeras versiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un importante incendio generó alarma y conmoción este martes por la noche en un conocido barrio de Capital. El episodio se registró en inmediaciones de calle Dominguito y pasaje Dominguito, en el Barrio Smata, donde una vivienda comenzó a arder y las llamas alcanzaron varios metros de altura, visibles desde distintos puntos de la zona.

Lee además
video: los reyes magos llegaron en paracaidas, pero gaspar se accidento y tuvo que ser hospitalizado
Festejo accidentado

Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas, pero Gaspar se accidentó y tuvo que ser hospitalizado
video: blondel le propuso casamiento a morena beltran ¡y esta fue la respuesta de la periodista!
Puro amor

Video: Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán ¡y esta fue la respuesta de la periodista!

El siniestro se produjo pasadas las 22 horas. Vecinos de la zona se alarmaron al escuchar explosiones y ver la gran altura de las llamas saliendo del garaje de la vivienda ubicada a mitad de cuadra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008725165925175742&partner=&hide_thread=false
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Incendio en Capital Las llamas iniciaron sobre las 23 hs de este martes cuando un vecino del Pasaje Dominguito en el Barrio SMATA no se encontraba en su casa. Vecinos de la zona se alarmaron al escuchar explosiones y ver altas llamas saliendo del garaje de la vivienda ubicada a mitad de cuadra. Según las primeras informaciones desde el lugar del hecho, no se reportaron heridos , solo pérdidas materiales. Noticia en desarrollo. www.tiempodesanjuan.com"
View this post on Instagram

Aparentemente, el hecho se produjo por un desperfecto eléctrico. No se reportaron heridos, solamente pérdidas materiales, según las primeras versiones.

image
image
image

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 27ª junto a varias dotaciones de Bomberos, mientras se mantenía restringido el tránsito en el sector por razones de seguridad. También estuvo presente personal de Naturgy.

Temas
Seguí leyendo

Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Difundieron un video que muestra el comienzo del trágico incendio en el bar de Suiza

Video: con sanjuaninos presentes, una multitud festejó el Año Nuevo en La Serena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tension a metros del parque de mayo por un choque y el importante operativo para sacar a una persona
Capital

Tensión a metros del Parque de Mayo por un choque y el importante operativo para sacar a una persona

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Te Puede Interesar

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos
Radiografía

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos

Por Florencia García
¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan
Pronóstico

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente
Dolor

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente