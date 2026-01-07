miércoles 7 de enero 2026

Alarma y tristeza

Un incendio puso en riesgo a la Parroquia de Zonda: vecinos ayudaron a sofocar las llamas

El hecho ocurrió durante la noche de este martes. Según las primeras informaciones, el fuego se inició por un tomacorriente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio causó alarma y puso en riesgo a la Parroquia de Zonda. Vecinos ayudaron a apagar el fuego.

Un incendio registrado en la noche del martes generó momentos de tensión en la Parroquia Sagrada Familia, en el departamento Zonda, luego de que un tomacorriente en mal estado provocara el inicio del fuego. La rápida intervención de vecinos de la zona evitó que las llamas se propagaran y causaran daños mayores en el edificio religioso.

El episodio ocurrió en horas nocturnas, cuando por causas que aún se investigan, un tomacorriente habría explotado, dando origen al incendio, según difundió el medio local Info Zonda.

Las llamas alcanzaron aproximadamente cuatro metros del cerco perimetral de madera del predio y afectaron además a dos árboles tipo álamo, ubicados en las inmediaciones del lugar.

Ante la emergencia, fueron los propios vecinos quienes reaccionaron de inmediato. Con baldes de agua, trabajo coordinado y rapidez, lograron contener el fuego y reducir su intensidad, evitando que alcanzara la estructura principal de la parroquia.

Posteriormente, y por razones de seguridad, los dos álamos dañados fueron cortados para prevenir riesgos mayores. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños estructurales de consideración en el templo.

