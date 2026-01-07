miércoles 7 de enero 2026

En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

La abogada Fabiana Salinas, defensora de Lara, sostuvo que el episodio que terminó con el fallecimiento de Caballero fue el desenlace de una secuencia de violencia previa, iniciada horas antes y protagonizada por varios integrantes de las familias involucradas.

Por Juan Ortiz
image

En el marco de la audiencia de formalización contra Jonathan Hernán Arancibia alias el “Tartamudo” y Alejandro Alexis Lara Firmapaz, principales acusados por la muerte de Ricardo Fernando Caballero, la defensa expuso una teoría propia del caso en la que cuestionó de manera directa la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía y Lara denunció un ataque previo del fallecido con una “molotov”.

image

La abogada Fabiana Salinas, defensora de Lara, reveló que el episodio que terminó con el fallecimiento de Caballero fue el desenlace de una secuencia de violencia previa, iniciada horas antes y protagonizada por varios integrantes de las familias involucradas. El juez de la causa, Alberto Caballero resolvió otorgar la prisión preventiva en el servicio penitenciario provincia a ambos imputados por el plazo de un año. Ese mismo período fue fijado como plazo para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria.

image
Mesa de Abogados defensores, en tre ellos, Fabiana salinas, defensora de Lara.

Mesa de Abogados defensores, en tre ellos, Fabiana salinas, defensora de Lara.

Según expuso, el entorno de Lara habría sido víctima de un ataque grave, que incluyó el lanzamiento de piedras, ladrillos y rocas contra una vivienda en la que se encontraban menores de edad. En ese contexto, afirmó que la agresión escaló aún más cuando se arrojó una botella con material inflamable encendido, tipo molotov, dentro del domicilio, impactando —según indicó— en el dormitorio de uno de los niños.

“No fue solo un daño material. Hubo niños expuestos a un riesgo extremo”, expresó Salinas durante su intervención. La defensora señaló que esa primera etapa del conflicto se calmó momentáneamente alrededor de las 16, pero luego volvió a intensificarse.

image
Fiscal a cargo de la investigación, Ivan Grassi con su equipo.

Fiscal a cargo de la investigación, Ivan Grassi con su equipo.

“Hubo un momento de aparente tranquilidad, pero después el señor Ricardo Caballero retomó las agresiones y profirió amenazas”, sostuvo. En ese marco, la letrada afirmó que Caballero amenazó a Emilce Lara, hermana de su defendido, y que incluso habría manifestado su intención de ir a buscar un arma de fuego.

Al referirse a los momentos posteriores, Salinas cuestionó la interpretación que hizo Fiscalía del material audiovisual incorporado a la causa. “Si se observan los videos con detenimiento, lo que se ve es a Lara corriendo para proteger la ventana del dormitorio de sus hijas, no efectuando disparos”, afirmó.

image
Juez de Garantias, Alberto Caballero

Juez de Garantias, Alberto Caballero

Desde la defensa aclararon que no desconocen la gravedad del desenlace, pero rechazaron que, en esta etapa inicial del proceso, pueda sostenerse una imputación firme por homicidio agravado. “No está determinado quién disparó, cuál fue el arma que causó la muerte ni el rol concreto que se le atribuye a mi defendido”, remarcó Salinas, al solicitar que la calificación legal sea considerada provisoria.

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el hecho ocurrió el 4 de enero de 2026 en el barrio Las Pampas, departamento Pocito, y que, tras una pelea vecinal previa, Lara y Arancibia habrían ingresado de manera ilegítima al domicilio, provocando daños y amenazándola con armas de fuego.

Siempre según la acusación, minutos después y cuando Ricardo Caballero se retiraba del lugar, ambos imputados habrían efectuado disparos desde la vía pública, impactando uno de ellos en el abdomen de la víctima, quien fue trasladada de urgencia al hospital y falleció al día siguiente como consecuencia de una herida de arma de fuego.

Temas
