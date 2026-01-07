"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Los dos involucrados en el crimen de Ricardo Fernando Caballero (41) en el barrio Las Pampas, en Pocito cuentan con un reconocido antecedente violento contra la Policía. En septiembre de 2024, Jonathan Arancibia, alias “El Tartamudo”, se atrincheró en su casa -con sus familiares- y disparó en varias ocasiones contra los miembros de la Policía y de la Justicia.

En ese caso se vivieron muchas horas de tensión, ya que “El Tartamudo” no quería salir de su vivienda y provocó muchísimo pánico en la zona. Hubo mucha preocupación porque este atacó a balazos a los efectivos que trabajaban para normalizar la situación y los miembros de la UFI Genérica.

image Los efectivos del GERAS trabajaron durante varias horas para que este sujeto cese de su actuar violento. Foto de septiembre de 2024.

En aquel momento, la fiscal Daniela Pringles de Genérica explicó que todo comenzó con otro violento enfrentamiento en el interior del barrio Las Pampas. Supuestamente, un vecino estaba en la calle mostrándose con una tumbera. El atrincherado, Arancibia, aparentemente se enojó con esta situación y salió a “hacerle frente” con una escopeta. Ahí se hicieron unos llamados al 911 diciendo que un hombre estaba amenazando con un arma.

“El Tartamudo” se atrincheró en su casa y comenzó a decir que ‘si la Policía no se iba, se iba a quitar la vida’. Las pesquisas dijeron a este diario que este sujeto estaba en una ventana, que se mostraba con cuchillos, que los afilaba y se los ponía en el cuello.

image La imagen del atrincherado al entregarse con la policía.

Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que el denunciante de ese hecho fue Alejandro Lara. En ese hecho de 2024 estuvieron en lados enfrentados y ahora son los principales sospechosos en el crimen contra Caballero.