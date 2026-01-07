miércoles 7 de enero 2026

Pocito

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas

Se trata de Jonathan Arancibia alias “El Tartamudo” y Alejandro Lara. La víctima fatal en este hecho de sangre fue Ricardo Fernando Caballero, de 41 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.07.09

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia contra Jonathan Arancibia alias “El Tartamudo” y Alejandro Lara, los dos sospechosos del asesinato ocurrido en el Sector 2 del Barrio Las Pampas en Pocito. Hecho que pasó el último domingo en horas de la siesta.

El fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales y su equipo solicitaron la prisión preventiva para los dos acusados. Los defensores Rodolfo Pardo Conte Grand y Manuel Giménes Puchol a cargo de Arancibia y los letrados Fabiana Salinas y Miguel Giménez que tiene como cliente a Lara solicitaron la libertad. Finalmente, el juez de Garantías Alberto Caballero la dictó por el plazo de 1 año y la cumplirán en el Servicio Penitenciario Provincial.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.11.59

Los dos quedaron imputados provisoriamente de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Caballero y amenazas por el uso de arma de fuego con violación de domicilio en perjuicio de Ferreira; todo en concurso real en calidad de autores.

Los dos imputados no declararon.

Tal como adelantó este diario sobre el hecho, este comienza el 4 de enero de 2026, en horas de la mañana. Se produjo una gresca entre dos mujeres que mantenían conflictos de vieja data. Ambas son vecinas, las dos viven en la manzana 14, casas 1 y 2, Sector 2, respectivamente.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.11.44

Una de las involucradas, Yasmín Ferreira (25) tras protagonizar el hecho se fue a radicar la denuncia a comisaría 7ma. Cuando regresó a su domicilio, vio a Lara y Arancibia salir de su casa. En ese momento, ambos sujetos la amenazaron apuntándole con armas de fuego, para luego retirarse del lugar.

Minutos después apareció Ricardo Fernando Caballero, que es hermano de Ferreira, y colaboró en la reparación de los daños que hicieron en la vivienda. Luego se retiró del inmueble, y al llegar a la esquina, Alejandro Lara y Jonathan Arancibia, quienes se encontraban frente a la casa 2 de la Manzana 14, efectuaron varios disparos de arma de fuego e hirieron a Caballero en la zona abdominal.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, ocultando las armas utilizadas. Lara fue atrapado por la policía en la vía pública y Arancibia se entregó al otro día en Tribunales.

