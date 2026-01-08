jueves 8 de enero 2026

Policiales

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

El rodado había sido sustraído del barrio Virgen de Fátima y fue hallado tras un operativo policial horas después. La causa quedó en manos de la UFI del Norte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un llamado telefónico encendió las alarmas en Jáchal y puso en marcha un rápido accionar policial. La denuncia alertaba sobre el robo de una bicicleta en el barrio Virgen de Fátima, hecho que derivó en una investigación que permitió recuperar el rodado a las pocas horas.

La víctima, una vecina del lugar, informó que desconocidos le habían sustraído una bicicleta de paseo de color celeste. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se presentó ante la Unidad Fiscal de Investigación del Norte para formalizar la denuncia y dar inicio al procedimiento judicial correspondiente.

Con la intervención de la Justicia, efectivos de la Comisaría 21° comenzaron con tareas de rastrillaje y averiguaciones en distintos sectores de la ciudad. Fue así como, durante un operativo realizado en inmediaciones del Camping Natatorio Florida, lograron localizar la bicicleta denunciada como robada.

En el lugar se encontraban dos hombres, quienes quedaron vinculados a la causa y a disposición de la Justicia. El procedimiento se llevó adelante bajo las directivas del fiscal de turno, Sohar Aballay, quien ordenó el secuestro del rodado y la continuidad de la investigación para determinar responsabilidades.

Por el momento, no se difundieron las identidades de los involucrados. La causa continúa en etapa investigativa, mientras que la bicicleta recuperada quedó bajo resguardo judicial para su posterior restitución a la damnificada.

