En Hurlingham

El periodista Nicolás Wiñazki, víctima de un violento robo mientras estaba en una casa en obra

Fue sorprendido por dos delincuentes mientras esperaba a unos pintores. Le robaron dinero y escaparon en un auto oscuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo.

El periodista Nicolás Wiñazki fue asaltado este lunes en el partido bonaerense de Hurlingham, cuando se encontraba en una casa en obra ubicada en el barrio Parque Johnston. El hecho ocurrió mientras aguardaba la llegada de unos pintores, momento en el que fue sorprendido por dos delincuentes.

De acuerdo a la información difundida por Primer Plano Online y confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores consideran que podría tratarse de un robo al azar, ya que el inmueble no corresponde a la residencia habitual del conductor de Clarín y América 24.

Los asaltantes actuaron con rapidez y lograron llevarse dinero en efectivo y otros objetos de valor que Wiñazki tenía consigo. Tras el ataque, huyeron en un automóvil de color oscuro.

La policía investiga si el vehículo utilizado en la fuga estaría vinculado a un auto denunciado como robado días atrás en el partido de Morón.

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N.º 8 de Morón, quien trabaja junto a la DDI y fuerzas locales en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los delincuentes.

