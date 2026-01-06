martes 6 de enero 2026

Flagrancia

Dos jóvenes, de 19 y 20 años, terminan presos por el robo a una casa de Capital

Los ladrones intentaron huir de la policía, pero finalmente fueron atrapados en inmediaciones de la Villa América.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comisaria 2da

Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos en Capital tras ser sorprendidos cuando escapaban luego de intentar robar en una vivienda ubicada en calle Güemes. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2da.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos fueron identificados como Álvarez (20) y Fernández (19), quienes quedaron vinculados a una causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. Ambos fueron interceptados en inmediaciones de Villa América, cuando se retiraban del domicilio de un hombre de 48 años.

De acuerdo a la denuncia, la víctima se despertó al escuchar la rotura de un vidrio y, al revisar su propiedad, encontró varios objetos fuera de lugar en el patio. Los sospechosos habrían roto una ventana para ingresar y sustraer herramientas y prendas de vestir.

Tras el aviso, la Policía logró dar con los jóvenes a pocas cuadras del lugar del hecho. La causa quedó en manos de Flagrancia.

Temas
