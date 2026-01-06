Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas

El crimen de Ricardo Fernando Caballero (41) en Pocito ha dejado a un barrio Las Pampas muy convulsionado . Las familias protagonistas del hecho (todas viven a pocos metros) han tenido otros enfrentamientos y por tal razón, personal policial de Infantería tuvo que quedarse en la zona para que la situación no se agrave.

Las fotos Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Lamentable noticia Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Así lo explicó el fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales en una conferencia de prensa que brindó a la prensa tras conocerse la muerte de Caballero, que según el radiograma del hospital falleció a las 23 horas de este lunes mientras permanecía internado desde el pasado domingo en la siesta.

Otro de los datos que dio a conocer el fiscal es que tuvo conocimiento que existen denuncias cruzadas entre las familias protagonistas del caso, ya que hay amenazas constantes entre ellos.

image

Ante este contexto grave, la Policía de San Juan envió al Grupo de Infantería por precaución, ya que todos los involucrados (víctima y victimarios) viven a tan solo unos metros de diferencia.

Tal como adelantó este diario, la audiencia se realizará este miércoles y en el banquillo de acusados estarán los dos detenidos: Alejandro Lara y Jonathan Arancibia, alias “Tartamudo”.

Mirá en video la conferencia de Iván Grassi: