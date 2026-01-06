Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas

Así lo explicó el fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales en una conferencia de prensa que brindó a la prensa tras conocerse la muerte de Caballero, que según el radiograma del hospital falleció a las 23 horas de este lunes mientras permanecía internado desde el pasado domingo en la siesta.
Otro de los datos que dio a conocer el fiscal es que tuvo conocimiento que existen denuncias cruzadas entre las familias protagonistas del caso, ya que hay amenazas constantes entre ellos.
Ante este contexto grave, la Policía de San Juan envió al Grupo de Infantería por precaución, ya que todos los involucrados (víctima y victimarios) viven a tan solo unos metros de diferencia.
Tal como adelantó este diario, la audiencia se realizará este miércoles y en el banquillo de acusados estarán los dos detenidos: Alejandro Lara y Jonathan Arancibia, alias “Tartamudo”.
