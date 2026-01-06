martes 6 de enero 2026

Declaraciones

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas

El fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales expresó que en el barrio está Infantería para evitar problemas mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2026-01-06 at 11.01.56 - frame at 0m40s
Así lo explicó el fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales en una conferencia de prensa que brindó a la prensa tras conocerse la muerte de Caballero, que según el radiograma del hospital falleció a las 23 horas de este lunes mientras permanecía internado desde el pasado domingo en la siesta.

Otro de los datos que dio a conocer el fiscal es que tuvo conocimiento que existen denuncias cruzadas entre las familias protagonistas del caso, ya que hay amenazas constantes entre ellos.

image

Ante este contexto grave, la Policía de San Juan envió al Grupo de Infantería por precaución, ya que todos los involucrados (víctima y victimarios) viven a tan solo unos metros de diferencia.

Tal como adelantó este diario, la audiencia se realizará este miércoles y en el banquillo de acusados estarán los dos detenidos: Alejandro Lara y Jonathan Arancibia, alias “Tartamudo”.

Mirá en video la conferencia de Iván Grassi:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008549158194716967&partner=&hide_thread=false

