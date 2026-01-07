Definieron cuándo comenzarán las clases en San Juan y la fecha de las vacaciones de invierno

En el inicio del año, el Ministerio de Educación de la provincia informó cuándo comenzarán las clases en cada uno de los niveles de las escuelas de San Juan durante el ciclo lectivo 2026. En ese contexto, indicó las fechas clave del cronograma dirigido a las instituciones educativas para la organización de las actividades. Ahora, además, se conocieron a nivel nacional las fechas de las vacaciones de invierno y del cierre del calendario de este año.

Según la Resolución N.º 24565-ME-2025 de la provincia, el inicio del ciclo lectivo en San Juan será el lunes 2 de marzo para Educación Inicial y Educación Primaria, mientras que el miércoles 4 de marzo lo será para Educación Secundaria en todas sus modalidades.

Más allá de eso, desde Nación indicaron que, San Juan (tal como Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis y Santa Fe), estará entre las provincias que tendrá vacaciones de invierno entre los días 6 y 17 de julio.

En tanto que, el cierre del ciclo lectivo 2026 se vivirá el 18 de diciembre.

El cronograma con las primeras actividades escolares del ciclo en San Juan

Educación Inicial (gestión estatal y privada)

13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Primaria (gestión estatal y privada)

Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos (Primaria-PROPAA)

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Inscripción de evaluaciones libres.

20 y 23/02: toma de evaluaciones libres.

23 al 25/02: evaluación de estudiantes regulares.

26 y 27/02: reubicación de estudiantes y ratificación de inscripciones.

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Secundaria Orientada y Artística

Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos, Nivel Secundario (CENS), Educación Media y Formación Profesional

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

19 y 20/02: evaluación de espacios curriculares pendientes estudiantes libres.

23 al 27/02: evaluación ante comisión para estudiantes regulares.

02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.

04/03: inicio del ciclo lectivo.

11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional (gestión estatal y privada) - Secundaria Técnica y Agrotécnica

Formación Profesional: Misiones Monotécnicas, Misión de Cultura, Rural y Doméstica, Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral

13 al 19/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

19 y 20/02: evaluación espacios curriculares pendientes de acreditación (incluye estudiantes para completar carrera y/o estudiantes libres, equivalencias y Plan Finestec).

23 al 27/02: evaluación estudiantes regulares- instancia febrero.

02 y 03/03: matriculación definitiva de estudiantes.

04/03: inicio ciclo lectivo 2026.

11 al 13/03: reubicación de estudiantes sin escuela asignada o por cambio de domicilio.

Educación Superior (gestión estatal y privada)

13 al 27/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación. Consultas para primer llamado turno marzo 2026. Inscripciones a exámenes 1° llamado turno marzo 2026.

02 al 27/03: recepción de solicitudes de pedidos de equivalencias.

02 al 31/03: curso introductorio de ingreso y /o nivelación.

02 al 06/03: exámenes ordinarios primer llamado turno marzo 2026.

09 al 12/03: inscripciones a exámenes 2° llamado turno marzo 2026.

16 al 20/03: exámenes ordinarios segundo llamado turno marzo 2026.

23 1l 31/03: inscripción/matriculación al ciclo lectivo 2026.

06/04: inicio del ciclo lectivo 2026.

Educación Especial (gestión estatal y privada)

13 al 25/02: reuniones, presentaciones, actividades de trabajo institucional de proyección y planificación.

26 y 27/02: ratificación de Inscripción de los estudiantes

02/03: inicio del ciclo lectivo 2026.

Las fechas de inicio de clases, en el resto del país

A nivel nacional, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país. Los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente.

Las clases iniciarán el 18 de febrero en Santiago del Estero, mientras que en Tierra del Fuego será el 24 de febrero, así como en CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz el 25 de febrero y en Chubut, Jujuy y San Luis el 23 de febrero.

Por su parte, el 02 de marzo darán inicio al ciclo lectivo San Juan, la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán.

Asimismo, el receso invernal será desde el 20 al 31 de julio en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco.

En San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis y Santa Fe las vacaciones de invierno tendrán lugar desde el 6 al 17 de julio, así como en Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Respecto a la finalización de cursada, en Formosa será el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones dará fin al ciclo el 22 de diciembre y La Pampa el 23 de diciembre.