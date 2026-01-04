domingo 4 de enero 2026

Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado

El cuerpo fue localizado este sábado entre los barrios Alberdi y Medina Suárez. Debido al estado de descomposición, se presume que llevaba varios días en el lugar.

Durante la tarde de este sábado, un hallazgo macabro conmocionó a los vecinos de los barrios Alberdi y Medina Suárez, en el departamento de Pocito. En un terreno baldío situado entre ambas zonas, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía de San Juan.

El aviso fue dado por residentes del lugar, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los restos. Aproximadamente a las 19:00 horas, los efectivos arribaron al descampado para asegurar el perímetro e iniciar los protocolos de rigor.

Dada la avanzada descomposición que presentaba el cadáver al momento del hallazgo, los peritos estiman, de manera preliminar, que el fallecimiento ocurrió varios días atrás. No obstante, el tiempo exacto del deceso será determinado fehacientemente mediante los exámenes médicos posteriores.

Bajo las directivas de la fiscalía de turno, se procedió al levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial. Mediante la autopsia buscarán identificar al fallecido, como así también determinar la causa de la muerte.

