Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Un comienzo de año muy accidentado tuvo la provincia. Tras el atropello de un anciano en Capital, ahora se dio a conocer el vuelco de un auto tras chocar con un colectivo en Pocito.

El choque ocurrió por calle General Acha, justo en la intersección con calle 6. Por lo informado por las fuentes, un Fiat Duna conducido por un hombre de apellido Rojas (78) circulaba por General Acha de Norte a Sur. Por la misma calle y en el mismo sentido lo hacía el colectivo (Línea 206) de la Red Tulum.

Aparentemente, el Fiat Duna intentó doblar por calle 6 y fue impactado de atrás por el ómnibus. El siniestro fue impactante, porque el auto quedó con las ruedas hacia arriba y destruido.

Al lugar llegó personal de Emergencias y trasladó al conductor del Fiat Duna al hospital, donde permanece internado. Se desconoce qué lesiones sufrió.

El colectivo de la Red Tulum, que llevaba pasajeros, era conducido por Daniel Tobares, de 22 años; expresaron fuentes policiales en el lugar.