viernes 2 de enero 2026

Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

El siniestro fue a media mañana de este viernes por calle General Acha. Hay un herido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-02 at 11.42.00
Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas
Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

El choque ocurrió por calle General Acha, justo en la intersección con calle 6. Por lo informado por las fuentes, un Fiat Duna conducido por un hombre de apellido Rojas (78) circulaba por General Acha de Norte a Sur. Por la misma calle y en el mismo sentido lo hacía el colectivo (Línea 206) de la Red Tulum.

Aparentemente, el Fiat Duna intentó doblar por calle 6 y fue impactado de atrás por el ómnibus. El siniestro fue impactante, porque el auto quedó con las ruedas hacia arriba y destruido.

Al lugar llegó personal de Emergencias y trasladó al conductor del Fiat Duna al hospital, donde permanece internado. Se desconoce qué lesiones sufrió.

El colectivo de la Red Tulum, que llevaba pasajeros, era conducido por Daniel Tobares, de 22 años; expresaron fuentes policiales en el lugar.

Temas
