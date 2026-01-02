viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ventas minoristas

La sorpresa de diciembre para el comercio sanjuanino y lo que preocupa

Un informe de la Cámara de Comerciantes Unidos reveló que las ventas del comercio crecieron en el último mes del año, pero no alcanzaron a compensar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio sanjuanino tuvo más movimiento en diciembre, pero con márgenes cada vez más ajustados.

El comercio sanjuanino tuvo más movimiento en diciembre, pero con márgenes cada vez más ajustados.

Las ventas del comercio en diciembre rompieron una racha de once meses de caída con un leve repunte en la facturación. Pero, de todas formas, eso no alcanzo para alejar la preocupación con la que el sector terminó el 2025, año en que los comerciantes no lograron recuperar la rentabilidad.

Lee además
el comercio y una (casi) feliz navidad: en san juan afirman que las ventas crecieron y diciembre cerraria con numeros positivos
Impacto

El comercio y una (casi) feliz Navidad: en San Juan afirman que las ventas crecieron y diciembre cerraría con números positivos
el top five de locales del microcentro de san juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

Esas son las conclusiones que acaba de difundir este viernes la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, una de las principales entidades del sector local.

El último mes del 2025

Por empezar, diciembre fue el único mes del año con números positivos: las ventas crecieron un 5% interanual respecto al mismo mes de 2024 y registraron una suba del 10% en comparación con noviembre.

Sin embargo, el alivio fue parcial. La entidad advirtió que, pese al mayor movimiento en los locales, la rentabilidad cayó un 3% durante el último mes del año. El incremento de los costos operativos, las comisiones financieras y la necesidad de ofrecer promociones para sostener las ventas hicieron que muchos comerciantes ganaran menos por cada producto vendido.

Un balance agridulce

El balance anual confirma un escenario de consumo contenido. A lo largo de 2025, las ventas promedio cayeron entre un 5% y un 8%, con rubros especialmente afectados como indumentaria, calzado, muebles, decoración y alimentos. Desde la Cámara señalaron que se consolidó un “consumo defensivo”, con los sanjuaninos priorizando gastos esenciales y postergando compras prescindibles.

Otro dato que refleja la fragilidad del sector es la forma de pago. El 50% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, lo que evidencia una fuerte dependencia del financiamiento. Los medios electrónicos, como billeteras virtuales y transferencias, concentraron el 30%, mientras que el efectivo quedó reducido al 20% de las transacciones.

“No podemos hablar de una recuperación real cuando el nivel de ventas sigue siendo insuficiente para sostener la rentabilidad”, advirtieron desde la Cámara. Y agregaron que “muchos comercios sanjuaninos están trabajando con márgenes mínimos o directamente a pérdida para mantener sus puertas abiertas y conservar los puestos de trabajo, en un contexto de crédito escaso y tasas de interés elevadas”.

De cara a los primeros meses de 2026, la entidad anticipó que seguirá impulsando herramientas para incentivar el consumo y aliviar la carga financiera que hoy presiona sobre el comercio minorista local.

Temas
Seguí leyendo

Comercio, colectivos y todo el funcionamiento de los servicios en San Juan, por Año Nuevo

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

Las ventas minoristas navideñas crecieron un 3 % en San Juan

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

¡Varios ceros! La millonaria cifra que puede costar el modelo de Mercedes Benz incendiado en San Juan

Sube el dólar en el debut de las nuevas bandas cambiarias

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

Monotributo: así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde enero de 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?
Fútbol sanjuanino

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia
Judiciales

Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Vicuña y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Tras un 2025 con hitos técnicos, ambientales y financieros clave, ambos encaran un 2026 que puede marcar un punto de inflexión para la minería de la provincia.
Minería

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

Barreal, uno de los destinos recomendados por la prestigiosa revista Bloomberg para visitar en el 2026.
Reconocimiento a la belleza

Una joyita: Barreal, entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento
Video

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento