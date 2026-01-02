La sorpresa de diciembre para el comercio sanjuanino y lo que preocupa

El comercio sanjuanino tuvo más movimiento en diciembre, pero con márgenes cada vez más ajustados.

Las ventas del comercio en diciembre rompieron una racha de once meses de caída con un leve repunte en la facturación. Pero, de todas formas, eso no alcanzo para alejar la preocupación con la que el sector terminó el 2025, año en que los comerciantes no lograron recuperar la rentabilidad.

Esas son las conclusiones que acaba de difundir este viernes la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, una de las principales entidades del sector local.

El último mes del 2025

Por empezar, diciembre fue el único mes del año con números positivos: las ventas crecieron un 5% interanual respecto al mismo mes de 2024 y registraron una suba del 10% en comparación con noviembre.

Sin embargo, el alivio fue parcial. La entidad advirtió que, pese al mayor movimiento en los locales, la rentabilidad cayó un 3% durante el último mes del año. El incremento de los costos operativos, las comisiones financieras y la necesidad de ofrecer promociones para sostener las ventas hicieron que muchos comerciantes ganaran menos por cada producto vendido.

Un balance agridulce

El balance anual confirma un escenario de consumo contenido. A lo largo de 2025, las ventas promedio cayeron entre un 5% y un 8%, con rubros especialmente afectados como indumentaria, calzado, muebles, decoración y alimentos. Desde la Cámara señalaron que se consolidó un “consumo defensivo”, con los sanjuaninos priorizando gastos esenciales y postergando compras prescindibles.

Otro dato que refleja la fragilidad del sector es la forma de pago. El 50% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, lo que evidencia una fuerte dependencia del financiamiento. Los medios electrónicos, como billeteras virtuales y transferencias, concentraron el 30%, mientras que el efectivo quedó reducido al 20% de las transacciones.

“No podemos hablar de una recuperación real cuando el nivel de ventas sigue siendo insuficiente para sostener la rentabilidad”, advirtieron desde la Cámara. Y agregaron que “muchos comercios sanjuaninos están trabajando con márgenes mínimos o directamente a pérdida para mantener sus puertas abiertas y conservar los puestos de trabajo, en un contexto de crédito escaso y tasas de interés elevadas”.

De cara a los primeros meses de 2026, la entidad anticipó que seguirá impulsando herramientas para incentivar el consumo y aliviar la carga financiera que hoy presiona sobre el comercio minorista local.