Las ventas minoristas navideñas crecieron un 3 % en San Juan

Las ventas minoristas durante las fiestas navideñas registraron un crecimiento del 3 % en San Juan, según informó la Cámara de Comercio y Servicios de la provincia. El dato refleja un desempeño positivo del sector comercial, que logró mejorar los números del año pasado, cuando el incremento había sido del 2 %.

De acuerdo al relevamiento realizado por la entidad, los rubros que concentraron la mayor demanda por parte de los consumidores fueron el calzado, la regalería (especialmente artículos para el hogar), los celulares y accesorios, y la indumentaria, con fuerte protagonismo de la destinada a adolescentes y niños.

El ticket promedio de compra se ubicó en los $46.000. En cuanto a las modalidades de pago, el 70 % de las operaciones se concretó con tarjetas de crédito, siendo las opciones de 3 y 6 cuotas las más elegidas. El 30 % restante correspondió a pagos con medios electrónicos y efectivo. En este escenario, los comercios implementaron diversas promociones bancarias y comerciales, resignando en muchos casos parte de su rentabilidad para incentivar el consumo.

Otro de los aspectos destacados fue la importante afluencia de público en el microcentro sanjuanino, especialmente durante los días viernes 19, lunes 22, martes 23 y miércoles 24, con mayor movimiento en las primeras horas de la mañana. En departamentos con alta concentración comercial como Rawson, Caucete y Jáchal, el nivel de actividad fue más moderado que en la capital, aunque se observó una clara tendencia de los consumidores a priorizar ofertas, promociones y descuentos.

Desde la Cámara también señalaron que el repunte en la actividad comercial coincidió con el pago del aguinaldo a los empleados de la administración pública, factor que influyó directamente en la reactivación de las ventas.