miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estadísticas

Las ventas minoristas navideñas crecieron un 3 % en San Juan

El calzado, la indumentaria y la regalería lideraron las preferencias de los consumidores, con un ticket promedio de $46.000 y predominio de las compras en cuotas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-24 at 6.44.02 PM

Las ventas minoristas durante las fiestas navideñas registraron un crecimiento del 3 % en San Juan, según informó la Cámara de Comercio y Servicios de la provincia. El dato refleja un desempeño positivo del sector comercial, que logró mejorar los números del año pasado, cuando el incremento había sido del 2 %.

Lee además
Imagen ilustrativa. video
Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos
en la previa de la navidad, boom de compras en el centro de san juan
Comercio

En la previa de la Navidad, boom de compras en el centro de San Juan

De acuerdo al relevamiento realizado por la entidad, los rubros que concentraron la mayor demanda por parte de los consumidores fueron el calzado, la regalería (especialmente artículos para el hogar), los celulares y accesorios, y la indumentaria, con fuerte protagonismo de la destinada a adolescentes y niños.

El ticket promedio de compra se ubicó en los $46.000. En cuanto a las modalidades de pago, el 70 % de las operaciones se concretó con tarjetas de crédito, siendo las opciones de 3 y 6 cuotas las más elegidas. El 30 % restante correspondió a pagos con medios electrónicos y efectivo. En este escenario, los comercios implementaron diversas promociones bancarias y comerciales, resignando en muchos casos parte de su rentabilidad para incentivar el consumo.

Otro de los aspectos destacados fue la importante afluencia de público en el microcentro sanjuanino, especialmente durante los días viernes 19, lunes 22, martes 23 y miércoles 24, con mayor movimiento en las primeras horas de la mañana. En departamentos con alta concentración comercial como Rawson, Caucete y Jáchal, el nivel de actividad fue más moderado que en la capital, aunque se observó una clara tendencia de los consumidores a priorizar ofertas, promociones y descuentos.

Desde la Cámara también señalaron que el repunte en la actividad comercial coincidió con el pago del aguinaldo a los empleados de la administración pública, factor que influyó directamente en la reactivación de las ventas.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia Federal, a favor de un pedido sanjuanino: suspendió cambios en el INV tras la polémica de Sturzenegger

El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde

¿Navidad en casa? Los gastronómicos de San Juan afirmaron que las reservas rondan el 35%

Las acciones y los bonos argentinos suben con el empuje de los datos positivos de la economía de EEUU

Plan de obras eléctricas en Calingasta: el EPRE conformó un comité para controlar la ejecución

Falta de casas y galpones, alquileres en tensión y el rol impensado de la minería: el balance inmobiliario que deja 2025 en San Juan

Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 47 millones de pesos en diciembre

De la Vega en la Unión Industrial de San Juan, con el ojo en entrenar trabajadores y "cubrir el déficit" de las escuelas técnicas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa. video
Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena
SMN

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

Te Puede Interesar

Ninguna familia sin Navidad: decenas de sanjuaninos compartieron su cena en la Plaza de la Joroba

"Ninguna familia sin Navidad": decenas de sanjuaninos compartieron su cena en la Plaza de la Joroba

Por Redacción Tiempo de San Juan
Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas
Mercado local

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)
Sanjuaninos por el mundo

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Los sanjuaninos este 24 de diciembre, en la previa a Navidad.
Sondeo de opinión

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad