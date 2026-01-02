Monotributo: así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde enero de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores que estarán vigentes para el Monotributo a partir de enero de 2026. La actualización incluye las categorías, los topes de facturación anual y los importes mensuales que deberán abonar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. Estas definiciones impactan sobre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, ya que determinan las obligaciones fiscales, los pagos mensuales y los parámetros de recategorización.

El Monotributo es un régimen que unifica en un solo pago el impuesto integrado —que sustituye a IVA y Ganancias— junto con los aportes previsionales y la contribución a obra social. Está dirigido a personas humanas que realizan actividades económicas de baja o mediana escala, tanto en prestación de servicios como en venta de bienes.

Las escalas del régimen se actualizan de manera periódica con el fin de evitar diferencias prolongadas entre los ingresos efectivamente percibidos y los límites establecidos por la normativa. Esta actualización define el encuadre de los contribuyentes y el monto mensual a pagar.

Monotributo ARCA: topes de facturación anual vigentes para 2026

ARCA informó que los topes de facturación anual que estarán vigentes desde enero de 2026 se mantienen en niveles similares a los del último tramo de 2025. Estos valores determinan la categoría de cada monotributista según su nivel de ingresos brutos anuales.

Los límites por categoría son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Exceder el tope anual correspondiente obliga a recategorizarse o, en determinadas situaciones, a dejar el régimen simplificado para incorporarse al régimen general. ARCA aplica sistemas de control que permiten detectar diferencias entre la facturación declarada y los ingresos percibidos. Cuando se verifican inconsistencias, pueden aplicarse ajustes retroactivos y sanciones económicas.

Montos mensuales del Monotributo desde enero de 2026

El pago mensual del Monotributo varía según la categoría y el tipo de actividad desarrollada. En las categorías superiores existe una diferenciación entre contribuyentes que prestan servicios y quienes realizan actividades comerciales.

Los importes confirmados por ARCA son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74

$37.085,74 Categoría B: $42.216,41

$42.216,41 Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

$49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio) Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

$63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio) Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

$89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio) Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

$112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio) Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

$172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio) Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

$391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio) Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

$721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio) Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

$874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio) Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Estos montos incluyen impuesto integrado, aporte previsional y obra social. El pago debe realizarse en término mediante medios electrónicos, débito automático o plataformas habilitadas. La falta de pago puede generar intereses, restricciones administrativas y notificaciones por incumplimiento.

Recategorización semestral: calendario y obligaciones

La normativa establece un proceso de recategorización obligatorio dos veces al año. El objetivo es determinar si el contribuyente continúa encuadrando en su categoría o debe modificarla. Para el cálculo se toman en cuenta los parámetros de los últimos 12 meses, incluyendo:

facturación anual

consumo eléctrico

monto de alquileres

indicadores complementarios previstos en la normativa

En 2026, la primera recategorización se habilitará entre fines de enero y comienzos de febrero, mientras que la segunda se realizará en agosto. Los contribuyentes que no registren variaciones en sus parámetros no deben realizar ningún trámite. Quienes superen o queden por debajo del límite de su categoría deberán efectuar la recategorización dentro del plazo.

No cumplir con la recategorización correspondiente puede derivar en multas, determinaciones de deuda y ajustes retroactivos. ARCA informó que mantiene sistemas de monitoreo automático y notificaciones electrónicas para el seguimiento del cumplimiento fiscal.

Qué deben tener en cuenta los monotributistas en 2026

Con la confirmación de valores, los contribuyentes cuentan con un esquema definido para el inicio del año fiscal 2026. La decisión de mantener sin cambios los topes de facturación y los montos respecto de diciembre de 2025 permite conservar las referencias vigentes en el cierre del año anterior.

Este marco resulta relevante para la planificación financiera de trabajadores y pequeños contribuyentes. La evolución futura de las variables macroeconómicas determinará próximas actualizaciones del régimen.

Para permanecer en el Monotributo, los contribuyentes deberán:

respetar los límites de facturación

realizar pagos mensuales en término

cumplir con recategorizaciones cuando corresponda

sostener la condición de persona humana o microemprendimiento según la normativa vigente

El Monotributo como régimen de simplificación fiscal

El régimen simplificado continúa siendo una herramienta utilizada por trabajadores independientes, pequeños comercios y prestadores de servicios. Su estructura concentra obligaciones fiscales y previsionales en un único pago, siempre que se respeten los parámetros establecidos.

La permanencia en el régimen está vinculada al cumplimiento de:

límites de ingresos

condiciones de actividad

parámetros de consumo

inscripción administrativa correcta

Cuando se exceden estos límites, corresponde la exclusión automática o voluntaria y el paso al régimen general de IVA y Ganancias.

Un inicio de año con valores ya definidos

El esquema confirmado por ARCA delimita el funcionamiento del Monotributo desde enero de 2026. Los contribuyentes deberán verificar su encuadre en función de los ingresos del último año y proyectar su facturación para evitar inconvenientes administrativos.

Comprender los topes, los importes mensuales y las fechas previstas de recategorización resulta clave para sostener la condición fiscal y evitar sanciones. El organismo continuará aplicando controles electrónicos y fiscalización sobre inconsistencias declarativas.

De esta manera, el inicio de 2026 encuentra a los monotributistas con un esquema de pagos y categorías definido, que regirá al menos durante el primer tramo del año, mientras se monitorea la evolución económica y fiscal del periodo.