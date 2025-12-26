viernes 26 de diciembre 2025

Buena oportunidad

ARCA subasta más de 30 celulares iPhone: cómo participar

La subasta se realizará el próximo 15 de enero de manera virtual por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió este viernes sacar a subasta más de una treintena de teléfonos celulares iPhone que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Así quedó plasmado en la Disposición 135/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se autoriza "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican".

La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará el próximo 15 de enero de 2026 por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.

Cómo participar de la subasta

El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.

