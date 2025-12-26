Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen

Un joven, de 25 años, fue asesinado por cuatro individuos, quienes lo agredieron a cuchilladas en una pelea callejera, en un suceso registrado este último jueves en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales luego detuvieron a dos sospechosos, uno de los cuales había resultado herido en esa disputa.

Conmoción Violento episodio en Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Ricardo Alfredo Quiroga.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el muchacho y su hermano, de 23 años, arribaron a una finca situada en García Velloso al 2600, entre Martiniano Leguizamón y Carlos Perelli, oportunidad en la que se originó un altercado con los atacantes.

Trascendió que la víctima padeció heridas y cayó fallecida en el lugar; en tanto que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario de esta contienda y observaron el cadáver.

A raíz de lo acontecido, los efectivos policiales apresaron por el asesinato a dos sujetos, de 36 y de 23 años, oportunidad en la que de inmediato condujeron al primero de ellos a un hospital de la zona, porque había sufrido una cuchillada en ingle izquierda, hallándose fuera de peligro.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito identificaron en este expediente a los otros agresores, de 16 y de 13 años, y procuran establecer si los atacantes actuaron en estado de ebriedad.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio y lesiones”, la Unidad Funcional N° 6, de los tribunales de dicha jurisdicción.

FUENTE: Crónica