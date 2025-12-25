jueves 25 de diciembre 2025

Caras de piedra

"¿El enjuague bucal da positivo?": las insólitas excusas de los conductores en los controles de alcoholemia en Navidad

Una mujer, antes de soplar, se quiso asegurar que la pipeta no está "tocada por otro". Un hombre, sancionado, no supo explicar si llevaba o no pasajeros. ¿Cuáles fueron las justificaciones y consultas más insólitas?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las excusas en los test de alcoholemia son de lo más disparatadas.

Pasó la Nochebuena de 2025 y los controles de alcoholemia se hicieron presentes en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del operativo de prevención de accidentes por el consumo de alcohol. Algunos conductores intentaron evitar sanciones con insólitas excusas, y otros dejaron para el recuerdo algunas consultas que descolocaron a los agentes de tránsito.

Las imágenes difundidas por la Policía de la Ciudad mostraron, por ejemplo, a una mujer a la que, en los primeros intentos, le costó soplar "sin cortar", según las instrucciones que recibió, para que la "pipeta" indicara correctamente el resultado del test.

Entre un intento y otro alcanzó a preguntar: "Este no está tocado por otro, ¿no?". La oficial, molesta por la interrupción, respondió con un tajante "no". Luego le pidió que la escuche con atención. "Después nos llenamos de preguntas", completó en su reto.

Tras algunos intentos más, por fin salió el resultado que resultó positivo. 1,25 gramos de alcohol en sangre. En consecuencia, su licencia iba a ser retenida y el auto, llevado a un lugar de acarreo.

"Me lo van a acarrear bien, no", alcanzó a preguntar la mujer, mientras ponía como excusa: "Vivo acá a la vuelta". En las próximas horas confirmará si el auto fue bien o mal acarreado.

En otro caso, un hombre con 0,07 gramos por litro de sangre, no sufrió sanción alguna y pudo seguir camino con su vehículo y licencia. Sin embargo, dejó algunas inquietudes curiosas.

"El Listerine no te arroja ese valor?", preguntó y generó el desconcierto de la oficial. El hombre contó que no brindó y que salía de trabajar, y reiteró, con preocupación, que usa dicho producto para la higiene bucal, que tiene alcohol.

Confesó además haber consumido aceite de oliva y preguntó si el resultado se incrementaba por eso. Entre tanta sorpresa por las preguntas, le respondieron de manera negativa y lo dejaron ir.

La situación más confusa se dio con otro hombre que primero contó y luego negó que transportaba pasajeros.

El test le dio 0,48, por debajo del límite para los particulares, pero sancionable para los que llevan viajeros. Entonces dijo que las personas en su auto no eran pasajeros.

"Preguntales", le suplicó a la agente para que indague a los demás para que den fe.

"Antes me dijo que lo eran", le retrucaron los de las fuerzas de la Ciudad. "Me confundí, los conozco de la cuadra... el auto no es mio", respondió ante indagatorias que fue recibiendo y lo terminaron arrinconando para finalmente entregarse a la sanción impuesta.

La Ciudad reforzó los controles de alcoholemia por la Navidad: la tasa de positivos cayó a la mitad

En más de 30 puestos de alcoholemia en puntos estratégicos durante la Nochebuena y Navidad, la Ciudad realizó, hasta las 7 de la mañana, 5.394 testeos con 30 positivos a quienes se les retuvo la licencia de conducir: la tasa de positividad fue del 0,47%.

Con una cantidad similar de controles que el año pasado, esta vez se registraron menos positivos y la tasa de positividad cayó a la mitad, indicó un informe.

El año pasado se habían hecho 5.399 controles en Nochebuena y Navidad, con una tasa de 0,83%. Los límites vigentes en la Ciudad son 0,5 g/l para conductores de autos particulares; 0,2 g/l para motociclistas; 0,5 g/l para su acompañante y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales.

Ahora, 11 conductores tuvieron un dosaje mayor a 1 g/l, y 19 con 0,5 g/l y 0,99 g/l. El más elevado fue de 1,74 g/l de alcohol en sangre.

FUENTE: Clarín

