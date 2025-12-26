Condenaron al "Chonono" a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención

Enzo Sánchez , alias el "Chonono" nuevamente fue condenado, esta vez a 4 años de prisión por una serie de hechos delictivos que comenzó con la sustracción de una moto, con la que cometió 5 hechos más entre el 4 y el 13 de noviembre, mientras gozaba de salidas transitorias. Esta pena se suma a un cúmulo de condenas anteriores por 17 años homicidio y robos calificados, entre otros, cuya sumatoria alcanza los 21 años y 7 meses.

Lo último Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

En las redes Piden cadenas de oración por el motociclista que está muy grave tras un choque en Chimbas

El último raid delictivo comenzó el 4 de noviembre, con la sustracción de una motocicleta Honda Twister 300 , de color rojo con negro, de propietario oriundo de buenos aires , permitió su detención.

image

Este vehículo, intensamente buscado por la policía, se utilizó para cometer al menos cinco hechos más, ocurridos entre el 4 y el 13 de noviembre en distintos puntos del Gran San Juan. La modalidad se repitió en todos los casos: junto a un cómplice, se desplazaba en una moto roja y atacaba vehículos estacionados, rompiendo vidrios para robar pertenencias del interior.

image

Entre los elementos sustraídos hubo notebooks, celulares, mochilas, carteras, dinero en efectivo, documentación personal y tarjetas. La investigación avanzó gracias a un importante caudal probatorio, que incluyó registros de cámaras de seguridad, imágenes aportadas por comercios y domicilios particulares, denuncias de las víctimas, informes técnicos sobre los daños ocasionados y testimonios policiales. Ese material permitió reconstruir el recorrido delictivo e identificar a Sánchez como uno de los autores.

image

La resolucion fue dictada por la jueza Celia Maldonado, la oralización de los hechos estuvo a cargo de los ayudantes fiscales Jose Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata Bridge, meintras que la defensa la ejecutó Rosales Gabriel Ignacio.

image

Un raid delictivo que permitió atrapar a Chonono

Todo comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando Sánchez visualizó la motocicleta Honda Twister 300, de color rojo con negro, frente a la cancha de san Martin, en la esquina de una conocida casa de repuestos de moto. El rodado estaba presto para ser sustraído ya que tenía las llaves puestas.

A partir de ahí, junto a un cómplice, Sánchez inicia un raid delictivo en distintos puntos del Gran San Juan, utilizando la motocicleta roja. La modalidad se repite: rotura de vidrios de vehículos estacionados y robo de pertenencias del interior.

El segundo robo consumado a un vehículo estacionado sucedió el 5 de noviembre, del cual sustrae dinero en efectivo, documentación y un teléfono celular.

Nuevamente el 6 de noviembre, protagonizó un nuevo intento de robo bajo la misma modalidad. El hecho queda en grado de tentativa tras la reacción de la víctima y la intervención de transeúntes.

El 9 de noviembre, consuma un robo en la vía pública: rompe el vidrio de un auto y sustrae una mochila con dinero, tarjetas y objetos personales.

Por último, 13 de noviembre, se produce un robo en una vivienda, tras la activación de una alarma, con sustracción de varios elementos. La investigación permite vincular este hecho con los anteriores.

Días posteriores, a partir de cámaras de seguridad, denuncias e informes policiales, se identifica a Enzo Sánchez como uno de los autores y se concreta su detención.

Este miércoles reconoció su culpabilidad, acepta la pena y se produce la unificación de condenas, que culminó en una sentencia de 21 años y 7 meses de prisión.