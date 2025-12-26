viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Al Penal

Condenaron al "Chonono" a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención

En un juicio abreviado, Enzo Sánchez, alias “el Chonono”, fue condenado a 21 años y 7 meses de prisión tras unificar penas por un raid de robos cometidos con una moto sustraída y condenas previas por delitos graves, mientras se encontraba gozando de salidas transitorias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Enzo Sánchez, alias el "Chonono" nuevamente fue condenado, esta vez a 4 años de prisión por una serie de hechos delictivos que comenzó con la sustracción de una moto, con la que cometió 5 hechos más entre el 4 y el 13 de noviembre, mientras gozaba de salidas transitorias. Esta pena se suma a un cúmulo de condenas anteriores por 17 años homicidio y robos calificados, entre otros, cuya sumatoria alcanza los 21 años y 7 meses.

Lee además
piden cadenas de oracion por el motociclista que esta muy grave tras un choque en chimbas
En las redes

Piden cadenas de oración por el motociclista que está muy grave tras un choque en Chimbas
se entrego el conductor de la camioneta que choco con una moto y se fugo en chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

El último raid delictivo comenzó el 4 de noviembre, con la sustracción de una motocicleta Honda Twister 300, de color rojo con negro, de propietario oriundo de buenos aires, permitió su detención.

image

Este vehículo, intensamente buscado por la policía, se utilizó para cometer al menos cinco hechos más, ocurridos entre el 4 y el 13 de noviembre en distintos puntos del Gran San Juan. La modalidad se repitió en todos los casos: junto a un cómplice, se desplazaba en una moto roja y atacaba vehículos estacionados, rompiendo vidrios para robar pertenencias del interior.

image

Entre los elementos sustraídos hubo notebooks, celulares, mochilas, carteras, dinero en efectivo, documentación personal y tarjetas. La investigación avanzó gracias a un importante caudal probatorio, que incluyó registros de cámaras de seguridad, imágenes aportadas por comercios y domicilios particulares, denuncias de las víctimas, informes técnicos sobre los daños ocasionados y testimonios policiales. Ese material permitió reconstruir el recorrido delictivo e identificar a Sánchez como uno de los autores.

image

La resolucion fue dictada por la jueza Celia Maldonado, la oralización de los hechos estuvo a cargo de los ayudantes fiscales Jose Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata Bridge, meintras que la defensa la ejecutó Rosales Gabriel Ignacio.

image

Un raid delictivo que permitió atrapar a Chonono

Todo comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando Sánchez visualizó la motocicleta Honda Twister 300, de color rojo con negro, frente a la cancha de san Martin, en la esquina de una conocida casa de repuestos de moto. El rodado estaba presto para ser sustraído ya que tenía las llaves puestas.

A partir de ahí, junto a un cómplice, Sánchez inicia un raid delictivo en distintos puntos del Gran San Juan, utilizando la motocicleta roja. La modalidad se repite: rotura de vidrios de vehículos estacionados y robo de pertenencias del interior.

El segundo robo consumado a un vehículo estacionado sucedió el 5 de noviembre, del cual sustrae dinero en efectivo, documentación y un teléfono celular.

Nuevamente el 6 de noviembre, protagonizó un nuevo intento de robo bajo la misma modalidad. El hecho queda en grado de tentativa tras la reacción de la víctima y la intervención de transeúntes.

El 9 de noviembre, consuma un robo en la vía pública: rompe el vidrio de un auto y sustrae una mochila con dinero, tarjetas y objetos personales.

Por último, 13 de noviembre, se produce un robo en una vivienda, tras la activación de una alarma, con sustracción de varios elementos. La investigación permite vincular este hecho con los anteriores.

Días posteriores, a partir de cámaras de seguridad, denuncias e informes policiales, se identifica a Enzo Sánchez como uno de los autores y se concreta su detención.

Este miércoles reconoció su culpabilidad, acepta la pena y se produce la unificación de condenas, que culminó en una sentencia de 21 años y 7 meses de prisión.

Temas
Seguí leyendo

Secuestran cuatro armas tras un allanamiento en Rawson: hay un detenido

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Persecución de película para atrapar al "Pailón" Ruarte en Santa Lucía

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladrón protagonizó un insólito robo en Capital

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

Entre multas y sanciones, los malabares de la Justicia en Caucete para frenar la violencia en el futsal

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se entrego el conductor de la camioneta que choco con una moto y se fugo en chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas
En la mira

Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas

Te Puede Interesar

 La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.
Minería

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Por Elizabeth Pérez
Condenaron al Chonono a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención
Al Penal

Condenaron al "Chonono" a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal
Día clave

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025
¡Qué ternura!

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025