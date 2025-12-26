Catequesis, a marzo: el insólito error de la diputada libertaria Juliana Santillán en su mensaje por Navidad

Como muchos políticos, la diputada libertaria Juliana Santillán Juárez Brahím aprovechó el espíritu navideño para enviar un mensajes a los argentinos. Sin embargo, se terminó viralizando por un error.

"¡Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección, nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca. Saludos!", dijo Santillán con un guiño a cámara en el video que subió alrededor de las 20 del miércoles a sus redes sociales. En el texto que acompaña el video escribió: "Feliz Noche Buena de resurrección y Feliz Navidad para todos".

El video tiene más de 400.000 visualizaciones y mil retuits. Y aunque los comentarios sólo están abiertos a usuarios que mencione la diputada, los tuiteros añadieron un link de Wikipedia explicando qué se celebra en la Nochebuena y por qué la libertaria cometió un insólito error: "La Nochebuena celebra la víspera de la Natividad de Jesús, no su resurrección".

Dado que la tradición sostiene que Jesús nació por la noche, muchos países celebran la víspera de la Navidad, que es el día que nació Cristo. Por otra parte, el último día de la Semana Santa se celebra el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, que es cuando resucitó de entre los muertos, tras ser crucificado el Viernes Santo.

La diputada viajó a Mar del Plata, de donde es oriunda, para pasar la Navidad con su madre y sus hijos.

El otro pifie de Juliana Santillán

Pero no fue el único error que tuvo Santillán este año: en junio, la diputada libertaria protagonizó un incómodo momento cuando se cruzó en televisión con residentes del Hospital Garrahan, en pleno conflicto salarial.

Mientras tres médicas residentes reclamaban en TN que cobraban menos de $800.000 por mes por trabajar jornada completa más guardias de 24 horas en el Garrahan, lo cual no les alcanza para alquilar, la diputada recibió un mensaje con el valor de la Canasta Básica actual.

“La canasta básica total para una familia de 4 miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC. Lo digo acá en TN para que no digan operaciones. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso”, dijo Santillán.

La canasta básica total para una familia de cuatro integrantes en el mes de mayo de 2025 fue $ 1.110.063, según el informe del INDEC; $ 359.244 es lo que necesitó una persona en mayo para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Ante la corrección de quienes estaban presentes en el programa, la legisladora insistió: "Ella decía que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno. 360 mil pesos es lo que se necesitó, de acuerdo al INDEC. Mucha carga sobre las opiniones políticas de muchos".

La diputada también ha protagonizado cruces con sus compañeros de Cámara, como Florencia Carignano (Unión por la Patria) o Esteban Paulón (Provincias Unidas) que en una sesión por el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo la acusó tácitamente de que le dictaban el discurso por auricular.

"En los pasillos del Congreso se comenta que uno de los discursos más 'articulados' de la sesión de hoy fue producto del dictado por medio de un audífonos", posteó el diputado socialista Esteban Paulón.

"Como Zulemita en la facu en los 90’s", remató el santafesino sin mencionar a quien. Sin embargo, en las redes sociales había sido muy comentado por lo articulado el discurso de cierre de Santillán.

