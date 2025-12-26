Feriados 2026: confirman tres días no laborables y más fines de semana extralargos

Uno por uno, los feriados y fines de semana largos de 2026.

El Gobierno nacional oficializó los feriados no laborables con fines turísticos para 2026 a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece tres nuevos días no laborables: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre, que se suman al calendario de feriados previsto por la Ley 27.399.

Conmoción en Mendoza Tragedia en Navidad: una niña murió ahogada en una pileta domiciliaria

Fin de año Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen

Según se informó, el objetivo es fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades familiares y comerciales, generando fines de semana extralargos de cuatro días. La normativa habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días anuales con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes.

El lunes 23 de marzo permitirá extender el descanso en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El viernes 10 de julio se agregará al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre antecederá al feriado inamovible del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

De ese modo, el calendario 2026 quedará conformado con feriados inamovibles, trasladables y tres días no laborables turísticos que permitirán varios fines de semana largos y dos fines de semana XL.

Los feriados y fines de semana largos de 2026

* Enero

- Jueves 1: Año Nuevo (inamovible).

* Febrero

- Lunes 16: Carnaval (inamovible).

- Martes 17: Carnaval (inamovible).

* Marzo

- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible).

* Abril

- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) / Jueves Santo (no laborable).

- Viernes 3: Viernes Santo (inamovible).

* Mayo

- Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible).

- Lunes 25: Revolución de Mayo (inamovible).

* Junio

- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable).

- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible).

* Julio

- Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

* Agosto

- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable, sin cambios).

* Octubre

- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

* Noviembre

- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

* Diciembre

- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

- Viernes 25: Navidad (inamovible).