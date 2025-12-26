viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener cuidado

La ANMAT prohibió unos productos de limpieza por comprometer la seguridad sanitaria

Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial ordenan el retiro inmediato de varios equipos y sustancias por incumplimiento de registros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen
Fin de año

Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen
En Rawson: una beba de 2 años cayó a una pileta, la rescataron, reanimaron y se encuentra en un estado muy delicado. Imagen ilustrativa
Conmoción en Mendoza

Tragedia en Navidad: una niña murió ahogada en una pileta domiciliaria

De acuerdo con la Disposición 9289/2025, la firma Wohr Rubén Alberto, con sede en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, quedó bajo sumario sanitario y sus productos fueron objeto de una prohibición extensiva.

La inspección realizada por el Servicio de Domisanitarios detectó la existencia de productos sin registrar y otros que no respetaban los rótulos y la trazabilidad requeridos

Entre los artículos se encuentran: el “Limpiador Multiuso desinfectante”, el “Sulfato de cobre” para piletas, el “Removedor de insectos ultra concentrado”, el “Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L” utilizado como desinfectante de agua de piscinas, el “Alguicida”, el “Regulador de pH”, el “3 en 1, precipitante, clarificante, floculante”, y el “Limpiador Cremoso”, todos distribuidos bajo la marca “Wohr Química”.

Las inspecciones apuntaron además que existen productos con etiquetas que no concuerdan con los formatos debidamente autorizados, sumado a la ausencia de leyendas obligatorias o falta de datos de registro del producto.

Frente a esto, la autoridad sanitaria instruyó la apertura de un sumario a la firma Wohr Rubén Alberto, incluyendo a su director técnico, el ingeniero químico Rubén Eusebio Thimental, por presunta infracción al artículo 816 del Decreto N° 141/53 y a otras disposiciones vinculadas a la comercialización de productos sin la inscripción reglamentaria.

La ANMAT fundamentó que la fabricación, tenencia, circulación, distribución y entrega al público de productos ilegítimos crea un riesgo sanitario inaceptable, a la vez que vulnera el control integral sobre el mercado de productos médicos y domisanitarios.

Las autoridades comunicaron estas prohibiciones a los organismos competentes, entre ellos la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Coordinación de Sumarios, disponiendo también que las resoluciones sean publicadas oficialmente y notificadas a las áreas técnicas de salud tanto a nivel nacional como provincial.

A su vez, aplicaron una medida similar sobre una serie de equipos médicos detectados en la sede de El Centro del Kinesiólogo S.R.L. en Mar del Plata.

Según la Disposición 9295/2025 de la ANMAT, dicha empresa operaba con equipos de ultrasonido y magnetoterapia fabricados en el lugar, careciendo de registro sanitario y habilitaciones nacionales, además de ofrecer servicios de reparación para dispositivos sin documentación que acreditara su procedencia.

Conforme informó el Departamento de Control de Mercado al medio oficial, los equipos involucrados son el generador de ultrasonido “TERASONIC – KES”, el generador de campos magnéticos “TERAMAG - ECK”, y dos unidades identificadas como “Soprano Ice Platinum – Alma – Weifang KM Electronics Co., Ltd – Model N° - KM800D – 1220210410062” y “Soprano Titanium 5 – Alma – Laserconn Tech Co. Ltd – SN84202166030599”.

Para estos últimos, la empresa Sirex Médica S.A. confirmó ante la inspección que se trataba de productos falsificados, destacando la ausencia de rótulos legítimos, números de serie originales y registros nacionales obligatorios, elementos cuya falsificación implica un riesgo potencial para la salud de pacientes y del personal que manipula los equipos.

El funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo”, según indicó el Departamento a la ANMAT.

Ambas disposiciones de ANMAT se dictaron en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.490/92 y sus modificaciones, con el objeto de preservar la seguridad y la salud pública, restringiendo productos y establecimientos que operaban por fuera de las regulaciones vigentes.

Seguí leyendo

Violento episodio en Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja

ARCA subasta más de 30 celulares iPhone: cómo participar

Feriados 2026: confirman tres días no laborables y más fines de semana extralargos

Héroes navideños: cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un violento incendio

"¿El enjuague bucal da positivo?": las insólitas excusas de los conductores en los controles de alcoholemia en Navidad

Navidad trágica: asesinó a su vecino por tirar pirotecnia

Conocé los nuevos topes y montos para recibir las asignaciones familiares de Anses

Una nena terminó internada tras recibir una bala perdida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Uno por uno, los feriados y fines de semana largos de 2026.
Para agendar

Feriados 2026: confirman tres días no laborables y más fines de semana extralargos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan adviertieron sobre un caso de ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.
Atención

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Te Puede Interesar

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto
Delitos Especiales

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen