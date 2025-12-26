viernes 26 de diciembre 2025

Conmoción en Mendoza

Tragedia en Navidad: una niña murió ahogada en una pileta domiciliaria

Una niña murió tras caer a una pileta domiciliaria en una vivienda de Ugarteche, Mendoza. La Justicia investiga las circunstancias del trágico episodio ocurrido durante la noche del lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Rawson: una beba de 2 años cayó a una pileta, la rescataron, reanimaron y se encuentra en un estado muy delicado. Imagen ilustrativa

Un trágico episodio ocurrió este lunes por la noche en el barrio Cuadro Estación, en la localidad mendocina de Ugarteche, donde una niña perdió la vida tras caer a una pileta domiciliaria.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 20.40, cuando personal del Centro de Salud de Ugarteche alertó sobre el ingreso de una menor que ya no presentaba signos vitales.

Al ser entrevistada, la madre de la niña explicó que se encontraban en la vivienda de un familiar y que la pequeña jugaba en las inmediaciones de una pileta tipo Pelopincho. En un momento, al no verla, comenzaron a buscarla y la encontraron flotando dentro del agua.

La menor fue trasladada de urgencia al centro asistencial, donde el médico de guardia confirmó el fallecimiento por asfixia por inmersión, pese a las maniobras de reanimación realizadas.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Ugarteche y tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente, que ordenó las actuaciones necesarias para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

