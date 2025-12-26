viernes 26 de diciembre 2025

Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Desde el Gobierno de la provincia destacaron que la profesional especilialista en Neonatóloga, fue merecedora del premio RENAC de Oro por su investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.

Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.

Una médica del Hospital Guillermo Rawson fue distinguida con el máximo reconocimiento nacional de la Red Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) por su destacado aporte científico y su compromiso sostenido con la salud infantil. Se trata de la Alejandra Sanz, quien recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas, una labor que desde 2011 contribuye a mejorar la detección precoz, la atención de los recién nacidos y el acompañamiento a las familias en la provincia.

En ese contexto, en la sede del Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Amilcar Dobladez junto al secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré recibieron a la profesional, para felicitarla. En la oportunidad, el ministro de Salud, destacó el compromiso sostenido de la profesional con la salud de los más pequeños, resaltando su vocación por la especialización y la capacitación continua desde el año 2011 hasta la actualidad.

Subrayó además la importancia del trabajo constante, la formación permanente y la investigación aplicada como pilares fundamentales para fortalecer el sistema sanitario provincial. En ese sentido, valoró el aporte de la médica Alejandra Sanz como ejemplo del camino que impulsa el Ministerio, promoviendo el desarrollo profesional y la excelencia en la atención de la salud.

image

La doctora Sanz, por su parte, contó que el Hospital Guillermo Rawson forma parte de RENAC desde el año 2011. En la maternidad se relevan todos los casos de malformaciones congénitas, desde algo pequeño, que puede ser un dedito de más, hasta un síndrome congénito complejo, con múltiples malformaciones. Antes de 2011 no había estadísticas de malformaciones congénitas en la provincia, y desde esa fecha, formando parte de esta red, existen datos concretos que permiten hacer diagnósticos y ayudar a las familias, lo cual es muy importante porque las malformaciones congénitas son la segunda causa de muerte en los niños.

La profesional también destacó que RENAC de Oro es un reconocimiento que brinda “por trayectoria, compromiso y la presentación de casos clínicos, llegando al diagnóstico, estar actualizado permanentemente, y enseñar sobre genética en la provincia. Quiero resaltar que es un trabajo mancomunado con la Maternidad y el Servicio de Neonatología del Hospital Rawson”.

“Es un trabajo diario de presencia e investigación que se realiza a partir de la detección de los neonatólogos en los casos de malformaciones, cardiopatías, fisuras palatinas, niños con síndrome de down, entre otros, con la supervisión de los profesionales de RENAC, el Dr. Pablo Barbero y Paz Vidahondo, que son mis maestros”, agregó la especialista.

Qué es RENAC

La Red Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) es un sistema de vigilancia epidemiológica de las anomalías congénitas oficial. A la fecha RENAC incluye aproximadamente 180 maternidades y hospitales del subsector público y privado. La cobertura anual de RENAC es de unos 250.000 nacimientos, que representan aproximadamente el 60% de los nacimientos del sector público y el 40% del total del país.

Hay que destacar que a partir del año 2015 RENAC es el Centro Coordinador de la Red Federal para la detección y atención de pacientes con Fisura Labio Alvéolo Palatina (FLAP), pie bot y displasia de desarrollo de cadera. Esta Red cuenta con el apoyo del Programa SUMAR y tiene como propósito mejorar la accesibilidad al tratamiento oportuno de los niños afectados, a través del diagnóstico precoz y la derivación adecuada según la complejidad de cada caso.

Algunos de los objetivos de RENAC son:

  • 1. Producir conocimiento epidemiológico sobre anomalías congénitas.
  • 2. Contribuir a la atención precoz de los recién nacidos con anomalías congénitas.
  • 3. Estudiar factores de riesgo para anomalías congénitas, mediante el desarrollo de trabajos de investigación en el marco de la epidemiología genética.
