Renovaron la cartelería informativa en la Capilla de San Expedito y buscan que crezca el número de visitantes

Con el objetivo de poner en valor el patrimonio religioso y cultural de la provincia, el Ministerio de Turismo llevó a cabo la colocación de nueva cartelería informativa en la Capilla de San Expedito, en Caucete. El trabajo se realizó en colaboración con el presbítero Germán Pickelny y tuvo como finalidad mejorar la experiencia de vecinos, fieles y visitantes, brindando información clara y accesible sobre el templo y su importancia histórica, cultural y espiritual.

La intervención incluyó la instalación de un total de 13 carteles informativos que permiten identificar el espacio, orientar a quienes lo visitan y difundir aspectos relevantes vinculados a la historia, la devoción y el significado de la capilla. "Esta acción constituye, además, un apoyo fundamental para las visitas guiadas que se desarrollan en el lugar, ya que facilita la interpretación del espacio y enriquece la experiencia de los recorridos, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad local y a la promoción del respeto y cuidado del patrimonio", indicaron desde la cartera.

image

En el marco de esta actividad, ese mismo día se celebró la Santa Misa en la capilla, de la cual participaron la secretaria de Turismo, Belén Barboza, y la directora de Desarrollo y Producto Turístico, Natalia López, quienes acompañaron a la comunidad y reafirmaron el compromiso institucional con la puesta en valor del turismo de fe.

image

La iniciativa forma parte de una serie de acciones orientadas a la valorización de espacios de interés religioso y cultural, entendiendo a la Capilla de San Expedito como un lugar de encuentro, fe y tradición profundamente arraigado en la comunidad.

Además de la cartelería, a través de las redes del santuario se irán actualizando información importante como guía de prestadores de servicios de Bermejo, alojamientos, gastronomía, artesanos y servicios generales. Para más detalles ingresar en Facebook: Santuario San Expedito – Bermejo, San Juan o en IG: anexpedito_bermejosj.

image

San Expedito ocupa un lugar central en la devoción popular de la provincia. Cada 19 de mes, la capilla convoca a numerosos fieles que se acercan para agradecer, pedir favores y renovar su fe, consolidándose como un punto de referencia del turismo religioso y espiritual en la región.