lunes 22 de diciembre 2025

Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Hace siete años logró comprar la agencia de sus antiguos jefes y hoy vendió el premio más importante de su historia, algo que cuenta con una enorme sonrisa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones.

Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones.

Le hizo una promesa a San Expedito hace siete años: si su nieto, que había nacido de manera prematuro, salía adelante y él lograba comprar la agencia de quiniela en la que había trabajado durante 30 años, el local llevaría el nombre del santo. Los deseos se le cumplieron y él, también. Ahora, en esa agencia, Carlos pudo alcanzar otra meta: vender un premio importante, al ser quien realizó la jugada ganadora de más de $70 millones del Quini 6, que quedó en manos de un sanjuanino.

“Sí, yo soy el vendedor del premio y no tengo idea sobre quién puede ser el ganador, pero espero que sea alguien que realmente lo necesite mucho”, aseguró con una enorme sonrisa Carlos Páez, quien recibió a Tiempo de San Juan en su agencia ubicada sobre calle Manuel Zaballa, en el departamento Rivadavia.

image

El hombre, de 57 años, contó además que se enteró de la noticia de que había vendido el importante premio gracias a un compañero, quien lo llamó anoche por teléfono.

“Como fueron cinco aciertos y no los seis, a mí no me corresponde el premio estímulo. Pero estoy muy contento igual por ser quien hizo la jugada de la suerte”, aseguró el padre de dos hijos.

Ahora, piensa seguir adelante vendiendo boletas y lustrando botas, un servicio que mantiene porque “es lo mismo que hacía en la agencia cuando trabajaba para mis antiguos patrones”.

El premio del Quini 6 en San Juan

Cabe recordar que el golpe de fortuna se dio en el sorteo número 3332 del Quini 6, cuando un sanjuanino logró acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale y se quedó con un premio de $70.588.235.

image

Los números ganadores fueron 06, 17, 19, 29 y 41. Según se informó, el ganador tiene tiempo hasta el 5 de enero de 2026 para presentarse con el ticket original y cobrar su premio en la Caja de Acción Social.

Mira el testimonio y la emoción de Carlos:

image
