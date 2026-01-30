viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Llegó el temporal

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía

El hecho ocurrió en Villa 12 de Octubre durante la tarde del viernes. Bomberos Voluntarios intervinieron de urgencia para liberar la vivienda y asistir a la familia, que no sufrió heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-30 at 20.44.43 (2)
WhatsApp Image 2026-01-30 at 20.44.43 (1)
WhatsApp Image 2026-01-30 at 20.44.43

Las fuertes ráfagas de viento sur registradas en la tarde de este viernes provocaron la caída de un árbol de gran porte sobre una vivienda del departamento Santa Lucía, aunque sin dejar personas lesionadas.

Lee además
claudia castro, una geologa que recorrio la ruta del oro del mundo y encontro su lugar en ee.uu.
Sanjuaninos por el Mundo

Claudia Castro, una geóloga que recorrió la ruta del oro del mundo y encontró su lugar en EE.UU.
el vacunatorio movil estara en villa krause y el parque de mayo durante el fin de semana
Salud

El Vacunatorio Móvil estará en Villa Krause y el Parque de Mayo durante el fin de semana

El episodio ocurrió alrededor de las 19.30, cuando Ariel Ortiz, de 50 años, domiciliado en calle Candallo s/n, en Villa 12 de Octubre, solicitó asistencia telefónica tras el desplome de un sauce de aproximadamente 50 años de antigüedad. El árbol cayó sobre la vivienda, bloqueando los accesos y afectando también a gallineros ubicados en el lugar.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 20.44.43 (1)

Según se informó, la caída del árbol obstaculizó por completo la entrada y salida del domicilio, dejando a los moradores momentáneamente encerrados y en estado de shock por la situación. Ante el llamado de emergencia, personal del Cuartel N° 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía acudió rápidamente al lugar.

Los efectivos trabajaron de manera inmediata para retirar el árbol y liberar los accesos, permitiendo que los ocupantes de la vivienda pudieran salir sin inconvenientes. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas.

Como consecuencia del incidente, se produjeron daños materiales en la parte superior del techo cobertor de la casa, aunque la estructura no habría sufrido afectaciones de gravedad. Desde Bomberos recordaron la importancia de extremar precauciones durante episodios de fuertes vientos y dar aviso inmediato ante cualquier situación de riesgo.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 20.44.43 (2)
Seguí leyendo

Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió al departamento Ullum

Orrego recorrió las zonas afectadas por el temporal en Zonda y Ullum

El dinero o la moto, el pedido de los afectados por Branka Motors: los dueños no aparecieron

Tras el combo tormentas, calor y humedad, ¿se viene el respiro en San Juan?

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra

El importante dato sobre el descuento de la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

El temporal en Iglesia arrasó con un puente y dejó al departamento incomunicado: al menos 50 familias afectadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Te Puede Interesar

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón
Ataque en una obra

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mucho color en el séptimo día de la Vuelta a San Juan: si estuviste, buscate
Galería de imágenes

Mucho color en el séptimo día de la Vuelta a San Juan: si estuviste, buscate

Claudia Castro, una geóloga que recorrió la ruta del oro del mundo y encontró su lugar en EE.UU.
Sanjuaninos por el Mundo

Claudia Castro, una geóloga que recorrió la ruta del oro del mundo y encontró su lugar en EE.UU.

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía
Llegó el temporal

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general