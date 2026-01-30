El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía

Las fuertes ráfagas de viento sur registradas en la tarde de este viernes provocaron la caída de un árbol de gran porte sobre una vivienda del departamento Santa Lucía, aunque sin dejar personas lesionadas.
El hecho ocurrió en Villa 12 de Octubre durante la tarde del viernes. Bomberos Voluntarios intervinieron de urgencia para liberar la vivienda y asistir a la familia, que no sufrió heridas.
El episodio ocurrió alrededor de las 19.30, cuando Ariel Ortiz, de 50 años, domiciliado en calle Candallo s/n, en Villa 12 de Octubre, solicitó asistencia telefónica tras el desplome de un sauce de aproximadamente 50 años de antigüedad. El árbol cayó sobre la vivienda, bloqueando los accesos y afectando también a gallineros ubicados en el lugar.
Según se informó, la caída del árbol obstaculizó por completo la entrada y salida del domicilio, dejando a los moradores momentáneamente encerrados y en estado de shock por la situación. Ante el llamado de emergencia, personal del Cuartel N° 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía acudió rápidamente al lugar.
Los efectivos trabajaron de manera inmediata para retirar el árbol y liberar los accesos, permitiendo que los ocupantes de la vivienda pudieran salir sin inconvenientes. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas.
Como consecuencia del incidente, se produjeron daños materiales en la parte superior del techo cobertor de la casa, aunque la estructura no habría sufrido afectaciones de gravedad. Desde Bomberos recordaron la importancia de extremar precauciones durante episodios de fuertes vientos y dar aviso inmediato ante cualquier situación de riesgo.